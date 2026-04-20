برشلونة يخطط لثورة صيفية.. ألفاريز وباستوني على رأس أولويات التدعيم

يضع نادي برشلونة خطة واضحة لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق وتعزيز قدراته في مركز المهاجم الصريح وقلب الدفاع.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة النادي الكتالوني حددت هدفين بارزين على رأس أولوياتها، هما التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان.

وتُعد صفقة ألفاريز الأكثر تعقيدًا، رغم تلميحات اللاعب بإمكانية الرحيل مستقبلًا، في ظل امتلاكه عقدًا طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2030.

وتشير التقارير إلى اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، من بينها برشلونة وأرسنال وباريس سان جيرمان، مع ميل اللاعب لفكرة الانضمام إلى المشروع الكتالوني.

ويرتبط تحرك برشلونة في هذه الصفقة بمستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع احتمالية رحيله بنهاية عقده، ما قد يمنح ألفاريز دورًا أساسيًا في خط الهجوم خلال المرحلة المقبلة.

إلا أن إتمام الصفقة يظل مرهونًا بموقف أتلتيكو مدريد، إلى جانب القيود المالية التي يفرضها برشلونة، حيث لا يرغب النادي في تجاوز سقف 100 مليون يورو.

في المقابل، تبدو صفقة باستوني أكثر مرونة، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، حيث أبدى انفتاحه على الانتقال إلى برشلونة، بانتظار موافقة الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو.

ويُقدّر إنتر ميلان قيمة مدافعه بين 70 و80 مليون يورو، وسط وجود اهتمام من أندية إنجليزية، لكن رغبة اللاعب قد تميل نحو المشروع الكتالوني حال وصول عرض رسمي.

وتبقى تحركات برشلونة مرهونة بالمفاوضات خلال الصيف، في سوق يبدو معقدًا لكنه حاسم في تشكيل ملامح الفريق للموسم الجديد.