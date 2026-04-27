إنبي: لم نتلق أي عروض لرحيل لاعبي الفريق إلى القطبين.. ونواجه الزمالك بدون ضغوط

أكد محمد اسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي ، أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد الزمالك، صعبة للغاية على كلا الفريقين ، وتختلف كثيراً عن لقاء الدور الأول.

ويحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال محمد اسماعيل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :مواجهة الزمالك اليوم تختلف كثيراً عن لقاء الدور الأول الذي نجحنا خلاله في تحقيق الفوز ، لكن الأبيض يدخل لقاء اليوم بمعنويات مختلفة في ظل المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف: فريق إنبي يلعب كل مباراة من أجل الفوز ، وهذا أمر طبيعي لأي فريق ، وسنقدم أفضل ما لدينا أمام الزمالك خاصةً أننا نلعب بدون ضغوط.

وتابع: كل ما تردد في الساعات الماضية بشأن وجود عروض للاعبي إنبي ، أقطاي عبدالله وعبد الرحمن سمير من الأهلي والزمالك ، غير صحيح بالمرة ، ومجلس إدارة النادي لم يتلق أي اتصالات بشأن رحيل أي لاعب ، والحديث في مثل هذه الأمور سيكون بنهاية الموسم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق.