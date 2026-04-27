الرئيس اللبناني يهاجم حزب الله: الخونة هم من يقودون بلادهم إلى الحرب

هاجم الرئيس اللبناني جوزيف عون حزب الله ردا على انتقادات الحزب الموجهة لحكومته عقب المفاوضات مع إسرائيل.

وقال عون: "ما نقوم به ليس خيانة، الخونة هم من يزجون ببلادهم في الحرب خدمةً لمصالح أجنبية، هدفي إنهاء الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاق وقف إطلاق النار، لن أوافق على اتفاق مُهين."

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان وقف إطلاق النار مع لبنان هش ولا يمكننا المخاطرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بوقوع حادث خطير خلال عمليات جيش الاحتلال في لبنان وخلال المواجهات الحامية مع المقاومين من حزب الله اللبناني.

وذكرت القناة 12 الصهيونية، أنه أصيبت مروحية للاحتلال بنيران حزب الله خلال محاولة إنقاذ جنود قتل أحدهم أمس بجنوب لبنان خلال مواجهة مع المقاومة اللبنانية.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل حادثة مقتل الجندي عيدان فوكس، خلال ما أسماه الاحتلال في "عملية عسكرية" وقعت صباح أمس الأحد في جنوب لبنان.

ووصف مراسل "القناة 13" للشؤون العسكرية الحدث بـ "الصعب جداً"، الذي كان من الممكن أن ينتهي بـ "كارثة أكبر".