نتنياهو: وقف إطلاق النار مع لبنان هش ولا يمكننا المخاطرة

أعلن نتنياهو، ان وقف إطلاق النار مع لبنان هش ولا يمكننا المخاطرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بوقوع حادث خطير خلال عمليات جيش الاحتلال في لبنان وخلال المواجهات الحامية مع المقاومين من حزب االله اللبناني.

وذكرت القناة 12 الصهيونية، أنه أصيبت مروحية للاحتلال بنيران حزب الله خلال محاولة إنقاذ جنود قتل أحدهم أمس بجنوب لبنان خلال مواجهة مع المقاومة اللبنانية.

أوضحت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل حادثة مقتل الجندي عيدان فوكس، خلال ما أسماه الاحتلال "عملية عسكرية" وقعت صباح أمس الأحد في جنوب لبنان.

ووصف مراسل "القناة 13" للشؤون العسكرية الحدث بـ "الصعب جداً"، والذي كان من الممكن أن ينتهي بـ "كارثة أكبر".

