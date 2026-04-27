بدء هدنة الثلاثة أسابيع في جنوب لبنان وسط خروقات إسرائيلية وغارات متفرقة

دخلت اليوم هدنة الثلاثة أسابيع حيّز التنفيذ، وهي الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب مباحثات دولية هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام مسار تفاوضي أوسع.

ورغم بدء سريان الهدنة، شهد جنوب لبنان خروقات ميدانية، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة القليلة في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط شهيد ووقوع عدد من الإصابات، في حين شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على مدخل بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إليها، وسط حالة من التوتر والحذر في المنطقة. .كما انفجرت مسيرة إسرائيلية عند مفرق السماعية قرب صور.

يذكر ان هدنة الثلاثة أسابيع بين لبنان وإسرائيل بدأت وسط واقع ميداني معقّد، إذ ورغم الإعلان الأمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار، لا تزال الأوضاع على الأرض تشهد توتراً واضحاً، مع تسجيل غارات واستهدافات متفرقة في عدد من البلدات الجنوبية، ما يعكس صعوبة تثبيت التهدئة بشكل كامل.

الهدنة، التي جاءت بعد فترة من التصعيد العنيف، تُعد امتداداً للهدنة الاولي لوقف إطلاق النار والتى بدأت يوم ١٦ ابريل الحالى و استمرت لمدة ١٠ ايام وتسعى واشنطن من خلالها إلى كسب الوقت لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ سنوات طويلة من القطيعة.

لكن في المقابل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن أي خرق، ولو محدود، قد يهدد بانهيار هذا المسار، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية المتقطعة، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في اختبار مدى صمود هذه الهدنة وإمكانية تحويلها إلى اتفاق طويل الأمد.