الدوري الإسباني.. ألتشي يتقدم على ريال أوفييدو 2-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال أوفييدو و إلتشي بتقدم الأخير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب كارلوس تارتيري ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الإسباني

أحرز بيدرو بيجاس الهدف الأول في الدقيقة 6 ثم أحرز جونزالو فيار الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر اللقاء

جاء تشكيل ريال أوفييدو لمواجهة إلتشي كالتالي :

حراسة المرمى: آرون ايسكانديل

خط الدفاع: ناتشو فيدال - دافيد كوستا - ديفيد كارمو - رحيم الحسن

خط الوسط: كواسي سيبو - رينا - فونسيكا

خط الهجوم: هيثم حسن - فيناس - إلياس شيرا