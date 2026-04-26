الدوري الإسباني.. ألتشي يتقدم على ريال أوفييدو 2-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال أوفييدو و إلتشي بتقدم الأخير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب كارلوس تارتيري ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الإسباني
أحرز بيدرو بيجاس الهدف الأول في الدقيقة 6 ثم أحرز جونزالو فيار الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر اللقاء
جاء تشكيل ريال أوفييدو لمواجهة إلتشي كالتالي :
حراسة المرمى: آرون ايسكانديل
خط الدفاع: ناتشو فيدال - دافيد كوستا - ديفيد كارمو - رحيم الحسن
خط الوسط: كواسي سيبو - رينا - فونسيكا
خط الهجوم: هيثم حسن - فيناس - إلياس شيرا