الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

20% من الصادرات المصرية.. الصناعات الكيماوية بوابة جديدة للتعاون مع فرنسا

ولاء عبد الكريم


شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الذي نظمته سفارة مصر لدى فرنسا بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وباريس، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
 

وأكد المشاركون خلال المنتدى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في دعم وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، لا سيما في ظل النمو المتواصل للشراكة بين البلدين، حيث يمثل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مستحوذًا على نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية.
واستعرض محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، جهود المجلس لتعزيز حضوره بالسوق الفرنسي، وربط مجتمع الأعمال المصري بنظيره الفرنسي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، مشددًا على أهمية بناء شراكات مستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار مجيد إلى عرض فيديو تعريفي خلال الفعالية سلط الضوء على قطاعات المجلس المختلفة، والفرص الواعدة للتعاون المشترك، مؤكدًا التزام المجلس المستمر بدعم الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الدولية وتعزيز مكانة مصر كشريك تجاري موثوق على المستوى العالمي.
وافتتح المنتدى السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا، بحضور راؤول ديلامار، رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، وفيليب جوتييه، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، إلى جانب الوزير المفوض التجاري باسم بدر، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري في فرنسا، وعدد من أعضاء مكتب التمثيل التجاري والبعثة الدبلوماسية المصرية في فرنسا.

