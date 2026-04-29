"الزراعة" تنفذ أول برنامج تدريبي دولي لتعزيز استدامة القطن المصري بمحطة البحوث الزراعية بسخا

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ فعاليات الدورة الأولى لتدريب المدربين ضمن مبادرة "القطن الأفضل"، والتي ينفذها معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

وافتتح فعاليات الدورة الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، و"سارة بيرليز" ممثلة مشروع القطن المصري، وذلك بحضور ممثلي الشريكين المنفذين للمبادرة، من شركات القطاع الخاص، فضلا عن نخبة من القيادات البحثية.

واستمرت فعاليات الدورة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 60 متدربًا من الباحثين والمرشدين الزراعيين وممثلي الشركات والجمعيات الزراعية، إلى جانب عدد من المزارعين، حيث يُقدم البرنامج التدريبي نخبة من المدربين الدوليين من دولتي موزمبيق وكوت ديفوار.

وقال مدير معهد بحوث القطن، ان الدورة استهدفت نشر وتطبيق ممارسات الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك وفقًا لمعايير المبادرة التي ترتكز على حماية البيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والتحول نحو الزراعة التجديدية.

وأوضح ان هذه الدورة، تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع نطاق استدامة القطن المصري، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا.

وشارك في فعاليات إطلاق الدورة: الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث بسخا، الدكتورة أمل سامي، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، الدكتورة شيرين عمر بهلول وكيل المعهد للبحوث، والدكتور ياسر المنسي وكيل المعهد الأسبق للإرشاد والتدريب.