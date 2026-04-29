«تمريض الجلالة» تنظم المؤتمرين العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني

نظمت كلية التمريض بجامعة الجلالة فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث والمؤتمر الطلابي الدولي الثاني، تحت عنوان: “Navigating the Future of Nurses in the Digital Era”.

وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتنمية القدرات الطلابية ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية.

عُقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان غنيمي عميد كلية التمريض، وبمشاركة تنظيمية من الدكتورة رانيا فراج مدير برنامج التمريض، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء المقدم منسق المؤتمر العلمي، والدكتور أيمن سنوسي منسق المؤتمر الطلابي، بما يعكس حرص إدارة الجامعة على دعم التميز العلمي والأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، على الدور الحيوي لمهنة التمريض وإسهاماتها البارزة في دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن التكامل بين مختلف التخصصات داخل القطاع الصحي يمثل الركيزة الأساسية لتقديم رعاية صحية متكاملة وفعالة، ومؤكدًا حرص الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الصحي.

كما ألقى الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس الجامعة، كلمة أشاد خلالها بالدور المحوري لمهنة التمريض، وبما حققته كلية التمريض بجامعة الجلالة من إنجازات متميزة، تعكس ما وصلت إليه الكلية من تطور أكاديمي ومهني ملحوظ.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة جيهان غنيمي عميد كلية التمريض بالحضور، مؤكدة أهمية تمكين طلاب التمريض وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، ومشيدة بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التمريض، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للارتقاء بالمهنة.

كما أكدت الدكتورة سهير بدر الدين رئيس لجنة قطاع التمريض، أهمية تطوير القطاع أكاديميًا ومهنيًا، وضرورة توحيد الجهود بين كليات التمريض بمختلف الجامعات، بما يسهم في رفع كفاءة المهنة وتعزيز مكانتها.

وشهدت الفعاليات حضورًا متميزًا من عمداء وأساتذة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث شارك أكثر من 60 عضو هيئة تدريس من مختلف الدرجات الأكاديمية والتخصصات، إلى جانب مشاركة طلابية واسعة بلغت نحو 350 مشاركًا، بما يعكس أهمية الحدث ومكانته العلمية.

وتضمن المؤتمر العلمي برنامجًا متكاملًا ناقش عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: التحول الرقمي في نظم الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة التمريضية، والصحة النفسية في ظل التطور التكنولوجي، والتحديات الأخلاقية والمهنية في الرعاية الصحية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الرعاية الصحية، ودور البحث العلمي في دعم الممارسات التمريضية القائمة على الدليل.

كما شهدت الجلسات العلمية عرض مجموعة متميزة من الأبحاث والدراسات التطبيقية التي عكست أحدث الاتجاهات في تطوير الممارسات التمريضية، إلى جانب استعراض تطبيقات حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مكافحة العدوى.

أما المؤتمر الطلابي الدولي الثاني، فقد شهد مشاركة طلابية واسعة من عدد من الجامعات المصرية، من بينها: جامعة حلوان، جامعة القاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة MTI، جامعة قناة السويس، جامعة دمنهور، جامعة كفر الشيخ، جامعة الزقازيق، جامعة الابتكار، جامعة أسيوط، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بما يعكس روح التعاون والتبادل العلمي بين طلاب الجامعات المختلفة.

وتضمن البرنامج الطلابي عروضًا بحثية متميزة ومحاضرات علمية متنوعة، من أبرزها محاضرة الدكتور زكي محمد الكلاشي بعنوان “Common Languages in International Courses”، والتي تناولت أهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات في البرامج التعليمية الدولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز التواصل الأكاديمي.

كما شارك في الفعاليات عدد من المتحدثين المتميزين، من بينهم: د. صلاح محمد صلاح، م. أيمن رافع، م. هنداوي السيد، م. علي البرجيسي، م. بسمة ثابت، وم. محمد الباهي، حيث قدموا عروضا علمية ثرية أسهمت في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات.

وشهد المؤتمر كذلك تنظيم مجموعة من الأنشطة والمسابقات الطلابية، وعرض البوسترات العلمية، التي أتاحت للطلاب فرصة إبراز أفكارهم ومهاراتهم البحثية في بيئة تنافسية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.

واختُتمت فعاليات المؤتمرين بجلسة ختامية تم خلالها عرض أهم التوصيات، والتي أكدت ضرورة دعم البحث العلمي، وتعزيز الابتكار، والتكامل بين التخصصات الصحية، وإعداد كوادر تمريضية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والإسهام بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

ويأتي تنظيم هذين الحدثين تأكيدًا على الدور الريادي لكلية التمريض بجامعة الجلالة في دعم البحث العلمي والأنشطة الطلابية، وإعداد جيل جديد من الكفاءات التمريضية المؤهلة علميًا ومهنيًا لقيادة مستقبل الرعاية الصحية.