تعديلات التأمينات الاجتماعية وحساب ختامي الموازنة العامة.. جدول أعمال النواب الأسبوع القادم

يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المهمة، في مقدمتها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، وذلك في إطار دوره الرقابي على الأداء المالي للحكومة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية. كما يهدف التعديل إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

كما يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية، والتي تشمل حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية، وذلك في إطار تقييم كفاءة الإنفاق العام ومستويات الأداء المالي.

ومن المقرر كذلك أن ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بين حكومتي مصر واليابان، في خطوة تستهدف دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي.