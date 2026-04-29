هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم ذهاب الزوجة لخدمة والديها المريضين، وهل يجوز للزوج منعها من ذلك.

هل يجوز للرجل منع الزوجة من خدمة والديها المريضين؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأصل أن الزوج لا ينبغي أن يمنع زوجته من بر والديها وخدمتهما إذا كانا في حاجة إلى الرعاية، لأن ذلك من صلة الرحم وبر الوالدين، وهو من مكارم الأخلاق.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر قد يصل إلى الوجوب إذا تعيّن على الزوجة القيام بخدمة والديها لعدم وجود من يقوم بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج منعها، بل يجب أن يعينها على أداء هذا الواجب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجود أكثر من ابن أو ابنة يمكنه القيام بالرعاية يخفف من تعيّن الأمر على الزوجة وحدها، وفي هذه الحالة يتم تنظيم الأمر بما يحقق المصلحة دون إضرار بحقوق الزوج أو الأسرة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الأخلاق الواجبة على الزوج مراعاة هذه الجوانب الإنسانية، لأن الإنسان قد يحتاج إلى من يعينه في مثل هذه المواقف مستقبلًا.