إعادة الانتخابات في 10 محافظات .. خريطة الدوائر الملغاة ومواعيد إعلان النتائج

تستعد الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للانطلاق مجددا في ماراثون انتخابي جديد يبدأ غدا ويستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، بإجمالي 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.

وفيما يلي المحافظات والدوائر التي ستشهد إعادة الانتخاب:

الدوائر الملغاة التي تعيد الانتخابات

محافظة الجيزة:

البدرشين – منشأة القناطر – بولاق الدكرور – العمرانية والطالبية – قسم الجيزة – 6 أكتوبر – الهرم.

محافظة البحيرة:

المحمودية – الدلنجات – حوش عيسى – كوم حمادة.

محافظة الفيوم:

سنورس.

محافظة الإسكندرية:

أول المنتزه.

محافظة المنيا:

أول المنيا – أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس – مغاغة والعدوة وبني مزار.

محافظة أسيوط:

قسم أول أسيوط – أبو تيج – ديروط والقوصية ومنفلوط.

محافظة الوادي الجديد:

الداخلة والفرافرة – الخارجة.

محافظة أسوان:

نصر النوبة – أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة – إدفو.

محافظة الأقصر:

قسم الأقصر – إسنا – القرنة.

محافظة سوهاج:

البلينا.

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 18 ديسمبر الجاري موعدًا رسميًا لإعلان نتائج التصويت في هذه الدوائر.

وفي حال وجود جولة إعادة:

الخارج: 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026

الداخل: 3 و4 يناير 2026

وسيتم إعلان النتيجة النهائية للجولة كاملة يوم 10 يناير 2026.