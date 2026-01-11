المنتجين: المواطن يستهلك 14.5 كيلو دواجن بالعام.. ونسعى لبناء 4500 عنبر جديد لزيادة التصدير

أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن مصر بها مزارع لتربية الدواجن تشبه الموجودة في الدول الخارجية، وأن المجاز الموجودة في مصر مميزة، وبها تطور كبير، ولذلك يتم العمل على زيادة التصدير للدول العربية، والدول الخارجية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تصدر الدواجن المجهزة والكتاكيت لبعض الدول، وأن هناك خطة لزيادة التصدير.

ولفت إلى أن هناك بعض المنتجين بدأوا يعملون في بعض الدول الخليجية، لكن لم يتم وقف الإنتاج في مصر بشكل نهائي، لكن ما يقومون به يكون لتوسيع الاستثمارات الخاصة بهم.

المواطن يستهلك 14.5 كيلو دواجن بالعام

وأشار إلى أنه يتم العمل مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن، موضحًا أن من أهم المشكلات أن استهلاك المواطن من الدجاج في العام يقدر بـ 14.5 كيلو، وأنه على عام 2030، سيصل الاستهلال لـ 17 كيلو.

4500 عنبر دواجن

ولفت إلى أنه يطالب الحكومة بتسهيل القوانين لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أننا في حاجة خلال الفترة الحالية وحتى 2030، أن نقوم ببناء 4500 عنبر لتربية الدواجن، لآن هذا سيساهم في زيادة الانتاج والتصدير، وتوفير العملة الصعب للدولة.