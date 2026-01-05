قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحد جديد لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

انتر ميلان
انتر ميلان
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الي تخطي عقبة جديدة حين يواجه بارما بعد غد الأربعاء في رحلة الحفاظ علي لقب الدوري الإيطالي.
ويتصدر الانتر جدول الترتيب برصيد 39 بفارق نقطة عن ميلان 
وفي الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميلان لتعزيز صفوفه أيضا في فترة الانتقالات الشتوية، فأن هناك بعض الشكوك تحيط بمستقبل بعض اللاعبين، ومنهم نجم خط الوسط ديفيد فراتيسي، المطلوب في الدوري التركي مع فريق  جالطة سراي.
على الجانب الآخر، يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، وهو يبتعد بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تقام أيضا يوم الأربعاء، يستضيف ميلان فريق جنوه.
ويحتل ميلان المركز الثاني بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، لكن الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري هذا الموسم، بعث بحالة من التفاؤل في أوساط وجماهير الفريق الأحمر والأسود.
وخسر ميلان مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وهو الأقل خسارة بين جميع فرق الدوري، حيث أن إنتر ميلان المتصدر تعرض للخسارة في أربع مباريات هذا الموسم.
وبقيادة النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، أصبح ميلان منافسا قويا على اللقب هذا الموسم، ونجح أليجري في فرض انضباط تكتيكي وفني داخل الفريق، ونتج عن ذلك نجاح جيد في موسم لا يشارك فيه الفريق في البطولات الأوروبية، كما أنه ودع الكأس مبكرا.
 

انتر ميلان بطولة الدوري الايطالي بارما كرة القدم بطولة الدوري

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

حيله جديدة للنصب.. 3 أشخاص يوهمون المواطنين بتوفير رحلات وتذاكر طيران مخفضة

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

المتهم

دجل وشعوذة.. القبض على شحص نصب على المواطنين بالبحيرة

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

