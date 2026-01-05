تحد جديد لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميلان الي تخطي عقبة جديدة حين يواجه بارما بعد غد الأربعاء في رحلة الحفاظ علي لقب الدوري الإيطالي.

ويتصدر الانتر جدول الترتيب برصيد 39 بفارق نقطة عن ميلان

وفي الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميلان لتعزيز صفوفه أيضا في فترة الانتقالات الشتوية، فأن هناك بعض الشكوك تحيط بمستقبل بعض اللاعبين، ومنهم نجم خط الوسط ديفيد فراتيسي، المطلوب في الدوري التركي مع فريق جالطة سراي.

على الجانب الآخر، يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، وهو يبتعد بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تقام أيضا يوم الأربعاء، يستضيف ميلان فريق جنوه.

ويحتل ميلان المركز الثاني بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، لكن الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة مدربه ماسيمليانو أليجري هذا الموسم، بعث بحالة من التفاؤل في أوساط وجماهير الفريق الأحمر والأسود.

وخسر ميلان مباراة واحدة فقط هذا الموسم، وهو الأقل خسارة بين جميع فرق الدوري، حيث أن إنتر ميلان المتصدر تعرض للخسارة في أربع مباريات هذا الموسم.

وبقيادة النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، أصبح ميلان منافسا قويا على اللقب هذا الموسم، ونجح أليجري في فرض انضباط تكتيكي وفني داخل الفريق، ونتج عن ذلك نجاح جيد في موسم لا يشارك فيه الفريق في البطولات الأوروبية، كما أنه ودع الكأس مبكرا.

