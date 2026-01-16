مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض مباراة قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مواجهة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تقام منافساتها على الأراضي المغربية.

يدخل الفراعنة اللقاء بعد خسارتهم أمام منتخب السنغال في نصف نهائي البطولة بهدف دون رد، ما حرَم المنتخب المصري من المنافسة على لقب النسخة الحالية.

يأمل الجهاز الفني واللاعبون في تعويض جماهيرهم وتحقيق فوز يليق بتاريخ المنتخب المصري، وإغلاق البطولة بشكل إيجابي. وتعد مباراة تحديد المركز الثالث فرصة مهمة للوقوف على مستوى اللاعبين قبل البطولات القادمة، وإعطاء الفرصة للمواهب الجديدة لإثبات قدراتهم على مستوى المباريات الرسمية القارية.

تفاصيل اللقاء والموعد

المباراة ستُقام على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، أحد الملاعب الرئيسية التي استضافت منافسات البطولة. من المتوقع أن يشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً من جماهير المنتخبين التي ترغب في دعم فرقها بعد النتائج المخيبة للآمال في نصف النهائي.

يعمل الجهاز الفني للفراعنة على تجهيز التشكيلة الأمثل، مع التركيز على تعزيز الدفاع واستغلال الفرص الهجومية بشكل أكثر فعالية، لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق هدف السنغال في نصف النهائي.



القنوات الناقلة

تنقل مباراة مصر ونيجيريا مجموعة قنوات بي إن سبورتس ماكس 1، وهي القناة الرسمية المسؤولة عن نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتمكن المشاهدون من متابعة اللقاء بجودة عالية وتعليق رياضي احترافي، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة لمتابعة أداء المنتخبين في هذا اللقاء الحاسم.

أهمية المباراة للفراعنة

رغم أن اللقاء ليس النهائي، إلا أن فوزه يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية كبيرة، ويعتبر تتويجاً لجهود اللاعبين والجهاز الفني في البطولة. كما يمثل هذا اللقاء فرصة للمدرب لاختبار خططه واستراتيجياته قبل الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الأفريقي والدولي



