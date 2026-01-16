مدحت عبدالهادي: المدير الفني مسؤول بالكامل.. وكرة القدم في مصر بدون خطة

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر هو المسؤول عن نتائج المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين ينفذون التعليمات، وأن أي تعديلات فنية تكون بقرار من المدير الفني نفسه.

وقال مدحت عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «أرى أن اللاعبين ينفذون تعليمات المدرب، والتعديلات بقرار من المدير الفني، لكن في النهاية اللي بيتحمل المسؤولية الكبيرة هو المدير الفني».

وتطرق عبدالهادي للحديث عن تجارب بعض المنتخبات الإفريقية، موضحًا: «مشروع المغرب والسنغال هما اللي كانت نتيجته الوصول لنهائي كأس الأمم، وشوفنا النتائج اللي حصلت قبل كده، وده بسبب وجود خطة واضحة».

وانتقد نجم الزمالك السابق طريقة العمل داخل الكرة المصرية، قائلًا: «أرى أن المسؤولين في مصر بيتعاملوا بالقطعة ومفيش خطة واضحة طويلة المدى».

واختتم مدحت عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة إجراء تغييرات في الوقت الحالي، مضيفًا: «أرى أنه لا يوجد وقت لإجراء تعديلات فنية، وأتمنى أن المنتخب يستفاد من الأخطاء، سواء في الاختيارات الفنية أو غيرها، وبالتالي يستمر مع حسام حسن مع المنتخب».