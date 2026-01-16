مرموش يقترب من الانضمام للدوري التركي

يسعى فريق جلطة سراي التركي لكرة القدم، لضم المهاجم عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع (أفريكا سوكر) الإلكتروني أن مرموش البالغ من العمر 26 عاما والذي يشارك وكيله جورج غاردي في المفاوضات يقترب من الانضمام لفريق جلطة سراي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف الموقع أن مرموش متردد في الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل رغبة كل من أستون فيلا وتوتنهام في ضمه.

وتابع أن جلطة سراي أعد عرضا رسميا لاستعارة مرموش على أمل ضم النجم المصري.

ويعاني مرموش مع فريقه مانشستر سيتي، من قلة المشاركة المنتظمة.