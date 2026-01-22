قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عودة الليالي الأفريقية | صدامات مصرية واختبارات نارية للأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية

كأس دوري أبطال أفريقيا
كأس دوري أبطال أفريقيا
منتصر الرفاعي

تستأنف البطولات الأفريقية للأندية نشاطها من جديد ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في جولة جديدة تحمل الكثير من التحديات والطموحات للأندية المصرية المشاركة.

ويمثل الكرة المصرية في البطولتين أربعة أندية هم:

الأهلي بطل الدوري في النسخة الماضية وبيراميدز وصيف الدوري المحلي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في منافسات دوري الأبطال بينما يشارك الزمالك صاحب المركز الثالث والمصري البورسعيدي رابع الدوري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك والمصري في مواجهة مصرية بالكونفدرالية.

تشهد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة مصرية خالصة حيث يقع فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة بدور المجموعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لملاقاة مضيفه الزمالك في لقاء مرتقب يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات والمقرر إقامته في التاسعة مساء الأحد الموافق 25 يناير الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة تحمل طابعا خاصًا نظرا لتقارب المستوى ورغبة كل فريق في حسم الصدارة مبكرًا.

بيراميدز في اختبار صعب أمام نهضة بركان

وفي دوري أبطال أفريقيا يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نهضة بركان المغربي في مواجهة قوية تقام في السابعة مساء السبت 24 يناير الجاري الثامنة مساءا بتوقيت المغرب على الملعب البلدي بمدينة بركان ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه كل من سيبوتو بلاسي وكولا ماتالالا فيما يتولى بيير كابينجو مهمة الحكم الرابع وسط منظومة تنظيمية متكاملة تضم مراقبين ومنسقين من عدة دول أفريقية.

الأهلي يصطدم بيانج أفريكانز على صدارة المجموعة

ويخوض النادي الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره القاري بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري قبل أن يتعادل مع الجيش الملكي المغربي ليحتل صدارة المجموعة بالتساوي مع يانج أفريكانز برصيد 4 نقاط لكل فريق ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في سباق التأهل.

دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الزمالك الأهلي بيراميدز المصري

