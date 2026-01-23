قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لـ بيراميدز: مواجهة نهضة بركان غايه في الصعوبة

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأنها أمام منافس قوي ولديه إمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره وهناك منافسة بين الفريقين على صدارة المجموعة وبالتالي المباراة صعبة، وبيراميدز يلعب دائما على الفوز مهما كانت الظروف. 

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال. 

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز استعد جيدا للمباراة بمعسكر خارجي في الإمارات واستعاد لاعبيه الدوليين مؤخرا بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، وبالرغم من وجود غيابات أبرزها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي إلا أن الفريق جاهز تماما وحضر إلى بركان من أجل اللعب على الفوز والعودة بالثلاث نقاط والاحتفاظ بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي.

أشار يورتشيتش إلى أن بيراميدز سبق وواجه بركان قبل أشهر في القارة بكأس السوبر الأفريقي وكانت بالفعل مباراة صعبة وتوج بيراميدز باللقب، وبالتالي كل فريق يعرف تماما كل تفاصيل منافسه وهو ما سيجعل المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أنه يتوقع التحامات قوية في اللقاء نظرا لأن الملعب البلدي في بركان ملعب ضيق وبالتالي ستكون الأحداث مثيرة والمساحات صغيرة ويتوقع قوة كبيرة من لاعبي الفريقين على أرض الملعب.

شدد يورتشيتش على أنه دائما يثق في لاعبيه والمجموعة التي يتولى تدريبها ودائما ما يكونوا عند حسن ظنه وهدفهم دائما هو الحفاظ على ما وصل إليه النادي في قمة المنافسات الأفريقية.

بيراميدز نهضة بركان دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

انخفاض طفيف في درجات الحرارة وزيادة سطوع الشمس اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

وزير الحرب الأمريكي يشيد بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد داعش

صورة ارشيفية

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية الأوكرانية في أبوظبي ستجري اليوم

بالصور

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد