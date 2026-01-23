المدير الفني لـ بيراميدز: مواجهة نهضة بركان غايه في الصعوبة

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن مواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأنها أمام منافس قوي ولديه إمكانيات كبيرة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره وهناك منافسة بين الفريقين على صدارة المجموعة وبالتالي المباراة صعبة، وبيراميدز يلعب دائما على الفوز مهما كانت الظروف.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز استعد جيدا للمباراة بمعسكر خارجي في الإمارات واستعاد لاعبيه الدوليين مؤخرا بعد انتهاء مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، وبالرغم من وجود غيابات أبرزها محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي إلا أن الفريق جاهز تماما وحضر إلى بركان من أجل اللعب على الفوز والعودة بالثلاث نقاط والاحتفاظ بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للدور ربع النهائي.

أشار يورتشيتش إلى أن بيراميدز سبق وواجه بركان قبل أشهر في القارة بكأس السوبر الأفريقي وكانت بالفعل مباراة صعبة وتوج بيراميدز باللقب، وبالتالي كل فريق يعرف تماما كل تفاصيل منافسه وهو ما سيجعل المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أنه يتوقع التحامات قوية في اللقاء نظرا لأن الملعب البلدي في بركان ملعب ضيق وبالتالي ستكون الأحداث مثيرة والمساحات صغيرة ويتوقع قوة كبيرة من لاعبي الفريقين على أرض الملعب.

شدد يورتشيتش على أنه دائما يثق في لاعبيه والمجموعة التي يتولى تدريبها ودائما ما يكونوا عند حسن ظنه وهدفهم دائما هو الحفاظ على ما وصل إليه النادي في قمة المنافسات الأفريقية.