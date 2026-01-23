تفاصيل رسالة نجم بيراميدز لمسؤولي نهضة بركان

وجه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الشكر لمسئولي وإدارة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق، على الاستقبال والتعامل الراقي الذي يليق بحجم ومدى قوة ومتانة العلاقة بين مصر وشقيقتها المغرب بوجه عام، ونادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه التحديد.

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

أكد هاني سعيد أن نادي نهضة بركان استقبل بعثة بيراميدز في المطار بمدينة وجدة بالصورة التي تعكس قوة العلاقة بين الناديين، وكذلك توفير ملعب التدريب، ووسائل النقل، وهو أمر ليس بجديد على نادي نهضة بركان الذي سبق وحل ضيفا على بيراميدز في وقت سابق بالسوبر الأفريقي في القاهرة، ووجد الترحيب اللائق خلال تلك الزيارة.