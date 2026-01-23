أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام

حرص أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز على مؤازرة زميله بالفريق رمضان صبحى، قبل النظر في استئناف حبسه في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

ونشر الشناوي صورة رمضان صبحي، وطالب متابعيه بالدعاء له في أزمته.

رمضان صبحي

وتشهد محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "زينهم" غدا السبت عودة اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق إلى القفص الحديدي لنظر استئنافه على حبسه عام في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

وقال محامي المتهم الأول مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي أن كلا المتهمين "رمضان و يوسف" سيمثلان أمام الدائرة الأولى مستأنف الجيزة وتحمل القضية في الاستئناف رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٦.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.