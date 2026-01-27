نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين

يعد نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث الأبرز على صعيد كرة القدم للأندية حيث لا اقاس العظمة بعدد البطولات فقط بل بما يقدمه اللاعبون في اللحظات الفاصلة على أكبر مسرح كروي عالمي.

فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين تحولت مباريات النهائي إلى اختبار حقيقي للنجوم تصنع فيه الأساطير أحيانا بلقطة واحدة وأحيانا بعرض متكامل لا ينسى.

ميسي على رأس الأساطير الأوروبية

وتصدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائمة الأفضل في نهائيات دوري الأبطال خلال القرن الحالي، وفقا لتصنيف شبكة "GiveMeSport" البريطانية وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه في نهائي موسم 2010-2011 أمام مانشستر يونايتد حين قاد برشلونة للفوز 3-1 مسجلًا هدفًا ومهيمنًا على مجريات اللقاء بالكامل.

ويعتمد التصنيف على ثلاثة معايير رئيسية: الأداء الفردي، التأثير المباشر على نتيجة المباراة والأثر الذي تركه اللاعب في الليلة التاريخية.

أسماء خالدة في النهائيات

احتلت قائمة الأفضل أيضًا أسماء بارزة صنعت التاريخ في النهائيات الأوروبية، مثل:

تيبو كورتوا: الحارس البلجيكي الذي قاد ريال مدريد للفوز 1-0 على ليفربول في نهائي 2021-2022 بتصديات حاسمة.

ستيفن جيرارد: قاد ليفربول للعودة من تأخر 3-0 أمام ميلان في نهائي 2005، وحسم النهائي بركلات الترجيح.

زين الدين زيدان: سجل الهدف الطائر الشهير لريال مدريد في نهائي 2002 ضد باير ليفركوزن.

تشافي هيرنانديز: مهد الطريق لفوز برشلونة في نهائي 2009 على مانشستر يونايتد.

أنخيل دي ماريا: كان كلمة السر في نهائي "لا ديسيما" لريال مدريد 2014 بعد الفوز 4-1 على أتلتيكو مدريد.

ترتيب أفضل لاعبي النهائيات منذ 2000

ليونيل ميسي – برشلونة 3-1 مانشستر يونايتد (2010-2011)

تيبو كورتوا – ريال مدريد 1-0 ليفربول (2021-2022)

ستيفن جيرارد – ليفربول 3-3 ميلان (3-2 بركلات الترجيح، 2004-2005)

تشافي هيرنانديز – برشلونة 2-0 مانشستر يونايتد (2008-2009)

زين الدين زيدان – ريال مدريد 2-1 باير ليفركوزن (2001-2002)

أنخيل دي ماريا – ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد (2013-2014)

نجولو كانتي – تشيلسي 1-0 مانشستر سيتي (2020-2021)

دييجو ميليتو – إنتر ميلان 2-0 بايرن ميونخ (2009-2010)

أوليفر كان – بايرن ميونخ 1-1 فالنسيا (5-4 بركلات الترجيح، 2000-2001)

جاريث بيل – ريال مدريد 3-1 ليفربول (2017-2018)

وضمت القائمة أسماء بارزة أخرى مثل أريين روبن، كريستيانو رونالدو، ديدييه دروجبا، ديزاير دوي، سيرجيو راموس، ديكو، إدوين فان دير سار، رودري، ستيف ماكمانامان، فيليبو إنزاجي، فيرجيل فان دايك، أندريس إنييستا، داني كارفاخال، باولو مالديني، وكينجسلي كومان، كل منهم سجل أو قدم أداءً استثنائيًا ساهم في صناعة اللحظات الخالدة التي تخلد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.



النهائيات الأوروبية لا تقاس فقط بالنتائج بل باللحظات التي تبقى في ذاكرة الجماهير إلى الأبد هؤلاء النجوم من ميسي إلى كومان صنعوا التاريخ وأثبتوا أن البطولة ليست مجرد ألقاب، بل مسرح للأداء الذي يخلّد أسماء الأساطير في قلوب عشاق كرة القدم حول العا