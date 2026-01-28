ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة

تختتم مساء اليوم الأربعاء 28 يناير منافسات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26، حيث تُقام جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأتي هذه الجولة الحاسمة لتحديد الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، وكذلك الفرق التي ستخوض مرحلة الملحق لتحديد المتأهلين من المراكز 9 إلى 24.

ويشارك هذا الموسم 36 فريقًا في البطولة بدلاً من 32، وهو التعديل الجديد الذي شهدته البطولة الأوروبية الأعرق. الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مباراتي ذهاب وإياب في الملحق حسب قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أبرز مباريات الجولة الثامنة

تتضمن الجولة الأخيرة مجموعة من المواجهات القوية التي ستحدد ملامح التأهل والملحق، أبرزها:

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد

برشلونة ضد كوبنهاجن

بنفيكا ضد ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد جالطة سراي

ليفربول ضد قره باج

بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان

نابولي ضد تشيلسي

آرسنال ضد كيرات

موناكو ضد يوفنتوس

كلوب بروج ضد مارسيليا

آيندهوفن ضد بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد ضد بودو جليمت

أتلتيك بلباو ضد سبورتينج لشبونة

باير ليفركوزن ضد فياريال

أياكس ضد أولمبياكوس

سانت جيلواز ضد أتالانتا

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخير

1- آرسنال، 21 نقطة.

2- بايرن ميونخ، 18 نقطة.

3- ريال مدريد، 15 نقطة.

4- ليفربول، 15 نقطة.

5- توتنهام، 14 نقطة.

6- باريس سان جيرمان، 13 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 13 نقطة.

8- تشيلسي، 13 نقطة.

9- برشلونة، 13 نقطة.

10- سبورتينج لشبونة، 13 نقطة.

11- مانشستر سيتي، 13 نقطة.

12- أتلتيكو مدريد، 13 نقطة.

13- أتالانتا، 13 نقطة.

14- إنتر ميلان، 12 نقطة.

15- يوفنتوس، 12 نقطة.

15- بوروسيا دورتموند، 11 نقطة.

17- جالطة سراي، 10 نقاط.

18- قره باج، 10 نقاط .

19- مارسيليا، 9 نقاط.

20- باير ليفركوزن، 9 نقاط.

21- موناكو، 9 نقاط.

22- آيندهوفن، 8 نقاط.

23- أتلتيك بلباو، 8 نقاط.

24- أولمبياكوس، 8 نقاط.

25- نابولي، 8 نقاط.

26- كوبنهاجن، 8 نقاط.

27- كلوب بروج، 7 نقاط.

28- بودو جليمت، 6 نقاط.

29- بنفيكا، 6 نقاط.

30- بافوس، 6 نقاط.

31- سانت جيلواز، 6 نقاط.

32- أياكس، 6 نقاط.

33- فرانكفورت، 4 نقاط.

34- سلافيا براج، 3 نقاط.

35- فياريال، نقطة.

36- كيرات، نقطة.