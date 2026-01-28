برشلونة أمام اختبار أوروبي حاسم ضد كوبنهاجن لتفادي الملحق في دوري الأبطال

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة حاسمة أمام كوبنهاجن الدنماركي، مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، في ظل تزاحم كبير مع ثمانية فرق أخرى تمتلك الرصيد نفسه، أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وأتلتيكو مدريد، ما يجعل حسابات التأهل معقدة حتى صافرة النهاية.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام كوبنهاجن، مع السعي لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، من أجل ضمان العبور المباشر إلى الدور المقبل وتفادي خوض الملحق الأوروبي.

ويدخل البارسا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد صدارة الدوري الإسباني عقب فوزه العريض على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، في الجولة 21 من الليجا، في مباراة حملت توقيع داني أولمو ورافينيا ولامين يامال.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد، الذي كان قد حقق الفوز بدوره على فياريال، ليؤكد الفريق الكتالوني جاهزيته للموقعة الأوروبية المرتقبة.