فى أحضان المتحف المصري الكبير .. انطلاق سباق قدرة التحمل بمشاركة 3 الاف متسابق

انطلق ماراثون وسباق قدرة التحمل "Fitness Racing" لدعم النشاط الرياضي والرياضيين في مصر، و بناء مجتمع رياضي نشط وإطلاق منصة تنافسية تضاهى الفعاليات العالمية.



ويمثل سباق Alpha X حدثاً رياضياً ضخماً وتجربة سباقات لياقة بدنية مختلفة، حيث يجمع تحدى «Fitness Racing» بين الجري التحمّلي وتمارين اللياقة الوظيفية في إطار واحد مليء بالطاقة والحيوية.



ويستقطب الحدث أكثر من 3000 مشارك ومشجع، بما في ذلك نخبة من الرياضيين والمهتمين باللياقة البدنية، حيث صُمم ليكون مناسباً لجميع المستويات؛ من المبتدئين وحتى الرياضيين المحترفين، مما يضمن تجربة رياضية متكاملة وعالية المستوى للجميع، وهو ما يحقق أهداف الاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية.



وخلال انطلاق الفعالية فى أحضان المتحف المصري الكبير وفى حضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المتحف المصري الكبير، يتم بموجبها استضافة سلسلة من الفعاليات لسباق قدرة التحمل «Fitness Racing» لمدة ثلاث سنوات.



من جانبه أكد أدم الزغبي، الرئيس التنفيذي الفعالية أنه يتم الأن التأسيس لسلسلة فعاليات (Fitness Racing) كمنصة رياضية كبرى تستقطب آلاف المشاركين، بهدف بناء مجتمع رياضي نشط، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للفعاليات الرياضية العالمية".



وأضاف: "إطلاق الفعالية في مصر هو جزء أصيل من خطة توسع استراتيجية تمتد إلى الشرق الأوسط ثم أوروبا وأمريكا، بهدف ترسيخ Alpha X كعلامة رياضية تنافس عالميًا، بينما يمنحنا اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة السباق على مدى ثلاث سنوات قيمة استثنائية للحدث، ويخلق رابطاً فريداً بين الرياضة والتراث، مع تعزيز الصورة العالمية لمصر".



فيما قال كريم ملش أن الرياضة واللياقة البدنية جزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المتكاملة التي نسعى لتقديمها ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الطموح، الذي يربط بين التاريخ العريق والتطلعات العالمية للشباب، حيث سيتم تنظيم الحدث في المتحف المصري الكبير، بما يعكس القيمة الثقافية لهذا الحدث المميز.



وتابع: "تعد الرياضة من العوامل الأساسية التي تُشكّل حركة السكان اليومية، وتمنح المجتمع روحه وحيويته