قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فى أحضان المتحف المصري الكبير .. انطلاق سباق قدرة التحمل بمشاركة 3 الاف متسابق

المتحف المصري
المتحف المصري
ياسمين تيسير

 انطلق ماراثون وسباق قدرة التحمل "Fitness Racing" لدعم النشاط الرياضي والرياضيين في مصر، و بناء مجتمع رياضي نشط وإطلاق منصة تنافسية تضاهى الفعاليات العالمية.
 

ويمثل سباق Alpha X حدثاً رياضياً ضخماً وتجربة سباقات لياقة بدنية مختلفة، حيث يجمع تحدى «Fitness Racing» بين الجري التحمّلي وتمارين اللياقة الوظيفية في إطار واحد مليء بالطاقة والحيوية.
 

ويستقطب الحدث أكثر من 3000 مشارك ومشجع، بما في ذلك نخبة من الرياضيين والمهتمين باللياقة البدنية، حيث صُمم ليكون مناسباً لجميع المستويات؛ من المبتدئين وحتى الرياضيين المحترفين، مما يضمن تجربة رياضية متكاملة وعالية المستوى للجميع، وهو ما يحقق أهداف الاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية.
 

وخلال انطلاق الفعالية فى أحضان المتحف المصري الكبير وفى حضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المتحف المصري الكبير، يتم بموجبها استضافة سلسلة من الفعاليات لسباق قدرة التحمل «Fitness Racing» لمدة ثلاث سنوات. 
 

من جانبه أكد أدم الزغبي، الرئيس التنفيذي الفعالية أنه يتم الأن التأسيس لسلسلة فعاليات (Fitness Racing)  كمنصة رياضية كبرى تستقطب آلاف المشاركين، بهدف بناء مجتمع رياضي نشط، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للفعاليات الرياضية العالمية".
 

وأضاف: "إطلاق الفعالية في مصر هو جزء أصيل من خطة توسع استراتيجية تمتد إلى الشرق الأوسط ثم أوروبا وأمريكا، بهدف ترسيخ Alpha X كعلامة رياضية تنافس عالميًا، بينما يمنحنا اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة السباق على مدى ثلاث سنوات قيمة استثنائية للحدث، ويخلق رابطاً فريداً بين الرياضة والتراث، مع تعزيز الصورة العالمية لمصر".
 

فيما قال كريم ملش أن الرياضة واللياقة البدنية جزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المتكاملة التي نسعى لتقديمها ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الطموح، الذي يربط بين التاريخ العريق والتطلعات العالمية للشباب، حيث سيتم تنظيم الحدث في المتحف المصري الكبير، بما يعكس القيمة الثقافية لهذا الحدث المميز.
 

وتابع: "تعد الرياضة من العوامل الأساسية التي تُشكّل حركة السكان اليومية، وتمنح المجتمع روحه وحيويته

المتحف المصري ماراثون الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

شيري أريزو 5 موديل 2015

اركب شيري أريزو 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد