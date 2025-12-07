مباراة الاختبار.. فرصة للبدلاء لإثبات الذات في الزمالك

يستغل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية المقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كافٍ في المباريات السابقة.

ويبرز بين هؤلاء اللاعبين ناصر منسي، الذي غاب عن قيادة هجوم الزمالك لفترة طويلة، والمهدى سليمان حارس المرمى، فى ظل غياب اللاعبين الدوليين لانضمامهم للمنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه المباراة كفرصة مهمة للمدير الفني لتجربة التشكيل البديل ومتابعة مستوى لاعبيه قبل العودة إلى المنافسات الرسمية للفريق.

غيابات الزمالك

تشهدت تدريبات الزمالك غياب كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بالإضافة إلى محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ المنضم لمنتخب فلسطين، وسيف الجزيري المتواجد مع منتخب تونس، بجانب الأنجولي شيكو بانزا المنضم لمعسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.