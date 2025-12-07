قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
رياضة

عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة

عمر فرج
عمر فرج
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن فسخ  اللاعب عمر فرج مع القلعة البيضاء.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي :"عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة"

كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة عمر فرج، لاعب الزمالك. 

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الأزمة حاليا عبارة عن لعبة وكلاء بترديد أن الأهلى يفاوض اللاعب ورفع قيمة الصفقة، مع حالة تسخين للأوضاع.

وأضاف: "ملكش دعوة الأهلى عاوز لاعب ولا مش عاوز، خليك في احتياجاتك، واللاعب يناسبك ولا لأ".

وأكد أن نادى الزمالك اضطر وتعجل في ضم عمر فرج، ثم تمت إعارته، وعاد لكن لا يلعب مع الفريق.

وأوضح شوبير أن فرج سيقوم بفسخ عقده مع الزمالك، وسيحصل على مستحقاته حال وجود مستحقات متأخرة.

وشدد على أن الزمالك يريد عودة اللاعب للتدريبات وتسوية المستحقات حتى لا تحدث أزمات.

وذكر شوبير أن صلاح مصدق، لاعب الزمالك، قام بفسخ تعاقده منذ عدة أيام عقب انتهاء المدة المحددة التي منحها للنادى لسداد مستحقاته، وسيحصل على كل مستحقاته، خاصة أنه أصبح لاعبا حرا طبقا للوائح.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

نتنياهو

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية إذا حصلت على العفو

المستشار الألماني

ميرز: ألمانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة السلام تثير الشكوك

نتنياهو

نتنياهو: ناقشت التعاون الأمني مع المستشار الألماني

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

