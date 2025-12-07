كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن فسخ اللاعب عمر فرج مع القلعة البيضاء.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي :"عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة"

كشف الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل أزمة عمر فرج، لاعب الزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الأزمة حاليا عبارة عن لعبة وكلاء بترديد أن الأهلى يفاوض اللاعب ورفع قيمة الصفقة، مع حالة تسخين للأوضاع.

وأضاف: "ملكش دعوة الأهلى عاوز لاعب ولا مش عاوز، خليك في احتياجاتك، واللاعب يناسبك ولا لأ".

وأكد أن نادى الزمالك اضطر وتعجل في ضم عمر فرج، ثم تمت إعارته، وعاد لكن لا يلعب مع الفريق.

وأوضح شوبير أن فرج سيقوم بفسخ عقده مع الزمالك، وسيحصل على مستحقاته حال وجود مستحقات متأخرة.

وشدد على أن الزمالك يريد عودة اللاعب للتدريبات وتسوية المستحقات حتى لا تحدث أزمات.

وذكر شوبير أن صلاح مصدق، لاعب الزمالك، قام بفسخ تعاقده منذ عدة أيام عقب انتهاء المدة المحددة التي منحها للنادى لسداد مستحقاته، وسيحصل على كل مستحقاته، خاصة أنه أصبح لاعبا حرا طبقا للوائح.