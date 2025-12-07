الدوري السعودي يستهدف محمد صلاح بعرض مالي ضخم.. أعلى راتب في العالم العربي

كشفت بعض التقارير الإماراتية عن رغبه أندية الدوري السعودي لضم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “البيان” نقلاً عن مصادر بالدوري السعودي، إن نادياً سعودياً جهّز عرضاً مالياً ضخم يفوق ما قدمه الصيف الماضي، مستهدفاً استغلال الأزمة الحالية لإتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح سيحصل على راتب سنوي هو الأعلى في المنطقة العربية، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بالإضافة لامتيازات تسويقية ضخمة ترتبط بإمكانات وصول محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أن العرض السعودي الذي سيقدم إلى محمد صلاح يشمل عقداً لثلاث سنوات مع إمكانية التجديد.