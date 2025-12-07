الأهلي يواجه «ريج الرواندي» في بطولة أفريقيا لسيدات السلة بالجزيرة

تلتقي سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع ريج الرواندي في إطار الجولة الثانية من بطولة أفريقيا التي يستضيفها النادي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بها، لحجز مقعدا في الدور ربع النهائي.

ويعقد طارق خيري المدير الفني محاضرة أخيرة للاعبات الفريق؛ لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة؛ من أجل تنفيذها في اللقاء المرتقب.

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة أفريقيا أول أمس بالفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62.

وأسفرت قرعة بطولة إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.

وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي»:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».