قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورتنا .. محمد هاني يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

دعم محمد هاني لاعب النادي الاهلي محمد صلاح في ازمته الاخيرة مع مدرب ليفربول بعد عدم مشاركته في المبارايات ".

ونشر هاني صورة ل محمد صلاح عبر الانستجرام ، وعلق قائلا : “ اسطورتنا في كل وقت ” . 

أثار محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل إثر التصريحات الهجومية التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية: "النتيجة دي محبطة لينا كفريق، لإننا كنا متوقعين نكسب ماتش زي ده، وسجلنا هدفين في الأول، والماتش كان ماشي في صالحنا، بس استقبلنا أهداف سهلة… وأهداف كنا بنستقبلها حتى وأنا بلعب".

وتابع صلاح: "أنا مش بستخدم اللي حصل عشان أدافع عن نفسي؛ لإننا كنا بنستقبل الأهداف دي وأنا في الملعب برضه. وأنا قاعد على الدكة 90 دقيقة… أظن دي أول مرة في مسيرتي يحصل فيها 3 ماتشات ورا بعض كده، وأنا محبط جدًا".

وأضاف: "أنا محبط جدًا… جدًا. أنا قدمت كتير أوي للنادي، والكل شايف ده خلال السنين اللي فاتت، خصوصًا الموسم اللي فات. بس النهارده أنا قاعد احتياطي… ومش عارف ليه".

وواصل: "حاسس إن النادي بيرميني تحت الأتوبيس… ده الإحساس اللي عندي. وواضح جدًا إن في حد عايز يحط اللوم كله عليّا".

وأكمل: "النادي وعدني في الصيف بوعود كتير… ولا وعد واحد اتنفذ لحد دلوقتي. وأقدر أقول إنهم سايبين الوعود دي في مكان تاني. وعلاقتي بالمدرب كانت ممتازة… دلوقتي بعد اللي حصل، مفيش علاقة".

وأردف: "مش عارف السبب… بس ممكن يكون في حد مش عايزني في النادي. وأنا هفضل أحب ليفربول على طول، وعيالي كمان هيحبوه. أنا بحب ليفربول جدًا وهشجعه على طول".

واستطرد: "كلمت أمي امبارح… هي مكنتش عارفة إني مش هلعب أساسي، بس أنا كنت عارف. وقلت لها: تعالي ماتش برايتون، سواء لعبت أو ملعبتش… هستمتع بيها وهنشوف اللي هيحصل. في دماغي، هقضيها استمتاع؛ لإن بصراحة مش عارف إيه اللي هيحصل".

وقال صلاح أيضًا: "الماتش ده في آنفيلد، وده هيبقى وداعي قبل ما أروح أمم إفريقيا. وأنا مش عارف ليه أنا في الوضع ده دلوقتي. وأي نادي تاني كان هيحمي لاعبه".

وواصل: "واضح إن في حد عايز يطلعني إني المشكلة… بس ببساطة: أنا مش المشكلة. وأنا قدمت كتير للنادي ده… وأستحق احترام أكتر من كده. ومش المفروض أروح كل يوم أقاتل على مركزي… لإن أنا كسبته".

واختتم صلاح حديثه قائلًا: "الناس هتقول: إنت مش أكبر من النادي… ماشي، أنا فعلًا مش أكبر من حد. بس أنا كويس في مركزي اللي كسبته بنفسي… وده بالنسبة ليا كل الموضوع".

محمد صلاح ليفربول محمد هاني ازمة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بالمحافظات .. مواعيد الصلوات الخمس اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

وحدات الإسكان الجديدة

لحجز وحدات الإسكان الجديدة.. خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية 2025

شهر رمضان 2026

موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد