خالد طلعت: لم أحصل على مستحقاتي من قناة الزمالك منذ 2020 وأفكر في شكوى للفيفا

بالتزامن مع أزمات الزمالك، أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بعد نشره منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يؤكد عدم تقاضيه لمستحقاته المالية من قناة الزمالك.

وكتب طلعت: “أنا طلعت ضيف في حلقة في قناة الزمالك بتاريخ 27 فبراير 2020، ومخدتش مستحقاتي المادية عن الحلقة دي لحد دلوقتي، بفكر أقدم فيهم شكوى في الفيفا وأوقفلهم القيد 3 فترات كمان”

تحركت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لتأمين الجزء المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اللاعب من تفعيل قرار فسخ عقده من طرف واحد بسبب تأخر الدفعات المالية.

وكان اللاعب قد أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يؤكد فيه رغبته في فسخ التعاقد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته في المواعيد المحددة، ما دفع مسؤولي الزمالك لبدء تحركات عاجلة بهدف تسوية المبلغ المستحق وحماية الفريق من خسارة أحد عناصره.

وحصل بنتايج قبل نحو شهر ونصف على 75 ألف دولار من مستحقاته، ويسعى الزمالك حاليًا لسداد الـ75 ألف دولار المتبقية ليصل إجمالي ما تسلمه اللاعب إلى 50% من قيمة مستحقاته، وذلك قبل حلول الموعد الذي يتيح له قانونيًا إرسال إنذار جديديمهد لفسخ التعاقد.

وفي هذا السياق، أكد محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، أن اللاعب لا يملك حق فسخ العقد في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير المقبلة.