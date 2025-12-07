حسام حسن يدعم محمد صلاح بعد أزمة ليفربول

وجه المدرب حسام حسن رسالة دعم لـ نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح.

حسام حسن عن محمد صلاح

وكتب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"دائما رمز للإصرار والقوة ".

اجتماع طارئ داخل ليفربول

وتستعد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لعقد اجتماع طارئ فى قادم الساعات من أجل مناقشة التصريحات المدوية التي أدلى بها محمد صلاح قائد الريدز عقب التعادل أمام ليدز يونايتد فى دوري البريميرليج.

وتعادل فريق ليفربول مساء أمس مع نظيره فريق ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.

وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.