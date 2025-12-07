الدولة هتعمل إيه.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة المالية للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل الأزمة داخل نادي الزمالك في ظل عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم وتهديد عدد كبير منهم بالرحيل وفسخ العقود

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية “البعض يردد فين الدولة من اللي بيحصل في الزمالك؟، الدولة ماذا ستفعل لنادي الزمالك حضراتكم قولوا لي الدولة هتعمل أيه!، ودلوقتي السؤال اللي راعب جماهير الزمالك هو هل اللاعبين الأجانب مكملين ولا هيمشوا..؟”

واضاف "لحد وقتنا ده مفيش أي لاعب جديد فسخ عقده، لكن الوضع مقلق جدا جدا، مفيش فلوس ومفيش حلول، طيب إحنا قرينا إن بنتايك فسخ، محمود بنتايك هدد بفسخ العقد بسبب المستحقات والزمالك قال المدة القانونية لمستحقاته لسه ما انتهتش، ومحمد متولي المستشار القانوني لفريق الكرة قال موعد مطالبة بنتايك بالفسخ لا يحق له قبل نهاية ديسمبر، وكل اللي له 75 ألف دولار وهيحصل عليهم قبل الموعد المحدد".

وتابع “بيزيرا ليس من أبناء ميت عقبة يعني ابوه مكنش لاعيب في الزمالك ولا أمه مثلاً، هتقول لي هو حابب الجمهور لأ هو حابب الفلوس حابب المم، وكل اللاعيبة كده سواء محترفين أو مصريين، وعدد كبير من اللاعبين الكبار كده زي عبدالله السعيد وحسني عبدربه وإمام عاشور ووسام أبوعلي وغيرهم كثير وحاجة متزعلش إن اللاعب يدور على فلوسه دي شغلانة اللاعب ومش فاهم الناس بتزعل ليه لما يدور على حقه”