بالمتحف المصري الكبير.. وزير الرياضة يشهد انطلاق فعالية «Alpha X» بمشاركة أكثر من 1000 رياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات بطولة Alpha X المقامة داخل المتحف المصري الكبير، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة أديداس مصر، والاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية.

بمشاركة واسعة تضم ما يزيد على 1000 رياضي في Alpha X، ونحو 2000 لاعب ولاعبة في Alpha Fit من المصريين والأجانب، وبحضور ممثلي المؤسسات الداعمة والشركاء من القطاع الخاص.

وتأتي الفعاليتان ضمن الجهود المشتركة لدعم الرياضة كجزء من مبادرة “لياقة المصريين”، المتماشية مع رؤية الدولة في جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البدنية داخل صروح حضارية كالمتحف المصري الكبير.

وخلال جولته داخل مناطق الفعاليات ومسارات السباق، أكد الوزير أن إقامة هذه الأحداث داخل واحد من أهم الصروح الثقافية في العالم يعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية مبتكرة تجمع بين الرياضة والثقافة، وتبرز مكانة الدولة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز الصحة العامة، وتطوير قطاع اللياقة البدنية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الرياضي ويخدم الرياضيين ويعزز مشاركة الشباب في أنشطة مجتمعية هادفة.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الرياضية والشركات العالمية يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الفعالة في تقديم فعاليات تليق بمكانة مصر، وتدعم بناء مجتمع رياضي مستدام.