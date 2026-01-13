شاركوا فى مباراة زد .. تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك في المران

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الاكتفاء بخوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، دون المشاركة في باقي الفقرات، خوفَا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس من المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.