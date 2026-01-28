قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
كنوز لا تُقدَّر بثمن.. زاهي حواس يكشف أسرار مقبرة ملكية وذكريات لا تُنسى مع عمر الشريف

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد البدوي

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن القيمة الاستثنائية لمجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف، مؤكدًا أنها تمثل أقدم مقبرة ملكية جرى اكتشافها في تاريخ مصر، رغم أنها لم تنل ما تستحقه من اهتمام إعلامي.

لحظات الاكتشاف الأثري

 وأوضح أن هذا الكشف الفريد جاء بالمصادفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر، على يد مصور مصري، ليُسجل واحدة من أهم لحظات الاكتشاف الأثري في العصر الحديث.

تحفة فنية غير مسبوقة

وأشار حواس خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن قناع توت عنخ آمون يُعد تحفة فنية غير مسبوقة في تاريخ الحضارات الإنسانية، مؤكدًا أنه لم يتكرر في أي مكان بالعالم.

أعظم فنان عرفه التاريخ

 وأشاد بالبراعة الفنية لمن صممه، واصفًا إياه بأنه أعظم فنان عرفه التاريخ لما أظهره من دقة مذهلة وإبداع استثنائي في تشكيل الذهب والتفاصيل الفنية الدقيقة.

وعلى جانب آخر، ابتعد حواس قليلًا عن عالم الآثار ليستعيد ذكرياته مع كبار رموز الفن والفكر في مصر، كاشفًا عن جلساته الأسبوعية التي جمعته بكل من أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات كانت مليئة بالعفوية والمرح.

وتحدث حواس بتأثر عن النجم العالمي عمر الشريف، واصفًا إياه بأنه أكثر الشخصيات كرمًا ونُبلًا التي عرفها في حياته، مشيرًا إلى معاناته في سنواته الأخيرة مع مرض الزهايمر، حيث ظل حواس الشخص الوحيد الذي كان الشريف يتعرف عليه. وأكد أن عمر الشريف تمتع بكاريزما وذكاء استثنائيين، مستذكرًا موقفًا غريبًا عندما انفعل عليه بسبب رغبته في الظهور بدور كومبارس، في مشهد يعكس قوة شخصيته وتفرده، ويؤكد أن كل لحظة معه كانت تجربة إنسانية لا تُنسى.

الآثار زاهي حواس الآثار المصرية المتحف المصري المتحف المصري الكبير

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

وفد اتحاد إندونيسيا

دار الإفتاء تختتم دورة تطوير المهارات لوفد اتحاد إندونيسيا بزيارات ميدانية

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: فقه التعايش ليس مفهومًا طارئًا بل ركيزة أصيلة في الشريعة الإسلامية

دار الإفتاء

هل صلاة الجماعة في البيت تُجزئ عن المسجد عند العجز؟.. أمين الإفتاء يجيب

أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري

كارثة صامتة.. ماذا تفعل البطاطس الخضراء في الجسم؟

انطلاق مزاد سيارات نيابات جديد في 2 فبراير المقبل

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

