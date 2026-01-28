كنوز لا تُقدَّر بثمن.. زاهي حواس يكشف أسرار مقبرة ملكية وذكريات لا تُنسى مع عمر الشريف

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن القيمة الاستثنائية لمجموعة حتب حرس المعروضة بالمتحف، مؤكدًا أنها تمثل أقدم مقبرة ملكية جرى اكتشافها في تاريخ مصر، رغم أنها لم تنل ما تستحقه من اهتمام إعلامي.

لحظات الاكتشاف الأثري

وأوضح أن هذا الكشف الفريد جاء بالمصادفة عام 1925 شرق الهرم الأكبر، على يد مصور مصري، ليُسجل واحدة من أهم لحظات الاكتشاف الأثري في العصر الحديث.

تحفة فنية غير مسبوقة

وأشار حواس خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن قناع توت عنخ آمون يُعد تحفة فنية غير مسبوقة في تاريخ الحضارات الإنسانية، مؤكدًا أنه لم يتكرر في أي مكان بالعالم.

أعظم فنان عرفه التاريخ

وأشاد بالبراعة الفنية لمن صممه، واصفًا إياه بأنه أعظم فنان عرفه التاريخ لما أظهره من دقة مذهلة وإبداع استثنائي في تشكيل الذهب والتفاصيل الفنية الدقيقة.

وعلى جانب آخر، ابتعد حواس قليلًا عن عالم الآثار ليستعيد ذكرياته مع كبار رموز الفن والفكر في مصر، كاشفًا عن جلساته الأسبوعية التي جمعته بكل من أحمد رجب وأنيس منصور وعمر الشريف ومفيد فوزي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات كانت مليئة بالعفوية والمرح.

وتحدث حواس بتأثر عن النجم العالمي عمر الشريف، واصفًا إياه بأنه أكثر الشخصيات كرمًا ونُبلًا التي عرفها في حياته، مشيرًا إلى معاناته في سنواته الأخيرة مع مرض الزهايمر، حيث ظل حواس الشخص الوحيد الذي كان الشريف يتعرف عليه. وأكد أن عمر الشريف تمتع بكاريزما وذكاء استثنائيين، مستذكرًا موقفًا غريبًا عندما انفعل عليه بسبب رغبته في الظهور بدور كومبارس، في مشهد يعكس قوة شخصيته وتفرده، ويؤكد أن كل لحظة معه كانت تجربة إنسانية لا تُنسى.