مؤسسة زاهي حواس تستعرض أسرار الفنون "النبطية" في سيناء بقصر الأمير طاز

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، محاضرة تثقيفية موسعة بعنوان: "الآثار والفنون الصخرية النبطية في سيناء.. الواقع وتحديات الحفظ والصيانة"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الإثنين المقبل، الموافق ٢ فبراير بقصر الأمير طاز.

مؤسسة زاهي حواس

تتناول المحاضرة رحلة الأنباط ومظاهر تواجدهم في مصر من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها:

الجذور والتحول: تعريف بالعرب الأنباط وموطنهم الأصلي ومراحل تطورهم السياسي.

الاندماج الحضاري: أسباب تواجد الأنباط في سيناء، ومدى تأثر عمارتهم وديانتهم بالحضارة المصرية العريقة.

التجارة والدين: استعراض الطرق والمحطات التجارية النبطية، والآثار الدينية التي خلفوها في سيناء.

الفنون الصخرية: التعريف بأهم النقوش النبطية في مصر، أنواعها، طرق تنفيذها، والموضوعات التي جسدتها.

تحديات الصيانة: مناقشة عوامل تلف الفنون الصخرية والواقع الراهن لعمليات الحفظ والترميم.

يشارك في إلقاء المحاضرة نخبة من المتخصصين لضمان تقديم رؤية شاملة تجمع بين التاريخ والجانب التطبيقي لعلوم الترميم:

د/ إسلام صالح: أخصائي ترميم أول ورئيس قسم ترميم الآثار ببورسعيد.



أ/ تامر العراقي: باحث دكتوراة ومفتش آثار أول بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

تعد المحاضرة فرصة استثنائية للباحثين والمتميين بالتراث للتعرف على الكنوز الصخرية التي تزخر بها سيناء، وكيفية حمايتها كإرث إنساني فريد أمام التحديات البيئية والبشرية.