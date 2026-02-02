خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم موهبة موناكو الفرنسي

اقترب نادي اتحاد جدة من الحصول على خدمات النيجيري جورج إلينيخينا، مهاجم موناكو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري لخلافة كريم بنزيما في خط الهجوم.

ودخل نادي اتحاد جدة في أزمة مع كريم بنزيما خلال الفترة الماضية على خلفية تجديد التعاقد مما أدى لتمرده ورفضه المشاركة مع الفريق.

ووصل نادي اتحاد جدة في مفاوضاته مع نادي موناكو لحسم صفقة المهاجم النيجيري جورج إلينيخينا .

ويتبقي بعض البنود الشخصية في عقد اللاعب النيجيري مع اتحاد جدة يتم التفاوض عليها حاليا لحسم الصفقة والتوقيع بشكل رسمي.

ووصلت قيمة عرض اتحاد جدة إلى 33 مليون دولار لضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة علما بأن القيمة التسويقية للاعب وصلت 15 مليون دولار تقريبا.

ولعب النيجيري جورج إلينيخينا مع موناكو في الموسم الحالي 20 مباراة وسجل 4 أهداف.

على الجانب الأخر يقترب كريم بنزيما من الانضمام لنادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة حيث وصل لاتفاق مبدأي.