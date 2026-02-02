قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

د. سحر نصر
د. سحر نصر
عبد الرحمن محمد

استعرضت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، رؤية البيت منذ إنشائه كذراع تنموي للأزهر الشريف لتحقيق الأمن المجتمعي، مؤكِّدة أن أي مجتمع آمن يقوم بالأساس على توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، إلى جانب رفع الوعي الديني الوسطي وتعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية المبنية على الفهم الصحيح للدين الإسلامي.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها خلال جلسة مكافحة التطرف وتعزيز قيم التسامح والتماسك الاجتماعي في مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي» تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدارها الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن بيت الزكاة والصدقات، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نجح في تقديم الدعم لنحو ٢١ مليون مستفيد من أموال الزكاة والصدقات، التي يتم توجيهها في مصارفها الشرعية الواردة في كتاب الله تعالي وذلك في إطار منظومة مؤسسية دقيقة وشفافة للوصول للمستحقين في جميع المحافظات المصرية يتم فيها التركيز على المرأة المعيلة بوصفها عماد الأسرة في حالة غياب الزوج.

وأكدت أن «بيت الزكاة والصدقات» من خلال البرامج التنموية والمبادرات يركِّز على دعم المرأة المعيلة، وكفالة الأيتام، ودعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات تمكين المرأة اقتصاديًّا، مشيرة إلى أن برنامج إطعام قدَّم دعمًا غذائيًّا لأكثر من 11 مليون فرد، مشددة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

أشارت الدكتورة سحر نصر إلى دور «بيت الزكاة والصدقات» وجهوده في توفير مشروعات الإسكان والبنية التحتية، ودعم الشباب المُقبِلِينَ على الزواج لبناء أُسَرٍ مستقرَّة، وتقديم مستلزمات الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات، ومساندة الغارمات والغارمين، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكِّدة على الدور الإنساني لبيت الزكاة والصدقات في إغاثة الدول الفقيرة والمتضررة من الحروب والمجاعات والفيضانات والكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي قدَّم له بيت الزكاة والصدقات أكثر من 25 ألف طن مساعدات إنسانية عاجلة طوال فترة العدوان الصهيوني عليه، وهذه المساعدات عبارة عن مواد غذائية ومياه نقية وأدوية وأكثر من 16 ألف خيمة إيواء مجهَّزة، فضلًا عن دور البيت في دعم المتضررين من الفيضان الذي حدث في جمهورية ليبيا الشيقيقة، والمتضررين من التفجيرات في لبنان، وكذا المتضررين من زلزال سوريا، وذلك انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية في نصرة الإنسان أينما كان.

في نهاية الجلسة، أوصي المؤتمر بضرورة تمكين المرأة واستثمار دورها الحيوي في بناء المجتمع، مع تعظيم الاستفادة من برامج «بيت الزكاة والصدقات» جهوده في دعم المرأة وتمكينها في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

شارك في الجلسة الحوارية الدكتور أسامه الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» والدكتورة رهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والدكتور محمد عبودة المدرس بجامعة الازهر، والدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة والسيدة إيمان أبو قورة، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

سحر نصر بيت الزكاة والصدقات المرأة المعيلة مستشار فضيلة الإمام الأكبر مكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

مؤتمر دعم حقوق المرأة

المحور الثالث بالجلسة الخامسة لمؤتمر دعم حقوق المرأة يناقش دور النساء في السلم والأمن

د. سحر نصر

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي ودور الخطاب الرشيد

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد