قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باهر المحمدي يعلن إصابته في الترقوة.. تفاصيل
مخدرات وسلاح بـ 80 مليون جنيه .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

“البحوث الإسلاميَّة” يطلق الموسم الثالث من مسابقة “ثقافة بلادي” لتعزيز الوعي الثقافي وترسيخ قِيَم التعايش

“البحوث الإسلاميَّة” يطلق الموسم الثالث من مسابقة “ثقافة بلادي” لتعزيز الوعي الثقافي وترسيخ قِيَم التعايش
“البحوث الإسلاميَّة” يطلق الموسم الثالث من مسابقة “ثقافة بلادي” لتعزيز الوعي الثقافي وترسيخ قِيَم التعايش
شيماء جمال

يُعلِن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف انطلاق الموسم الثالث من مسابقة (ثقافة بلادي)، التي ينظِّمها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، وإشراف تنفيذي للأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات؛ استكمالًا لما حقَّقته المسابقة من نجاح كبير في موسمَيها الأول والثاني.

ويأتي إطلاق الموسم الثالث من المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز دوره العِلمي والمجتمعي، ومدِّ جسور التواصل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، ودمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري بما يدعم قِيَم الألفة والمودة والتعايش الإيجابي، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ وعي حضاري يقوم على احترام التنوُّع الثقافي والانفتاح الواعي على ثقافات الشعوب المختلفة.

وتهدف مسابقة (ثقافة بلادي) إلى الإسهام في تنمية وعي المجتمع، وتعزيز قدرته على البناء والتنمية، والتعارف على ثقافات البلاد والشعوب الأخرى، من خلال آليَّة تقوم على التفاعل المباشر بين طالب مصري وطالب وافد يتعلَّمان على أرض مصر؛ إذْ يعرِّف الطالب المصري صديقه الوافد بثقافة مصر وتاريخها ومعالمها الحضاريَّة؛ من خلال تنظيم جولات سياحيَّة وزيارات ميدانيَّة لأهم المواقع الأثريَّة، إلى جانب إكسابه عددًا من المهارات العِلميَّة والعمليَّة، فيما يقوم الطالب الوافد بتعريف نظيره المصري بثقافة بلده وعاداته وتقاليده؛ بما يحقِّق تبادلًا معرفيًّا ومهاريًّا حقيقيًّا، ويعكس رسالة الأزهر في التواصل الإنساني والحوار الحضاري.

وتُوثَّق هذه التجرِبة الثقافيَّة والإنسانيَّة من خلال إنتاج مواد مرئيَّة ومكتوبة تشمل الصور ومقاطع الفيديو والتدوين الكتابي، وتُقدَّم وَفق ضوابط محدَّدة تضمن جودة المحتوى والتزامه بمحاور التقييم، على أن يُتوَّج هذا الجهد بتكريم الفائزين في حفل ختامي كبير تُوجَّه فيه الدعوة إلى سفراء الدول المشاركة؛ تأكيدًا لقيم التلاقي الحضاري والتفاعل الثقافي بين الشعوب.

وتعتمد المسابقة في تقييم الأعمال المقدَّمة على محاور معرفيَّة ومهاريَّة وعِلميَّة وثقافيَّة وسياحيَّة وتكنولوجيَّة ووجدانيَّة؛ بما يُبرِز قدرة المشاركين على الفهم والتفاعل والإبداع، إلى جانب قياس مستوى النَّشر المجتمعي للمسابقة، واجتياز المقابلات الشخصيَّة أمام لجان التحكيم؛ بما يضمن اختيار الأعمال الأكثر تميُّزًا وتأثيرًا.

ويجري التقديم للمسابقة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، مع استيفاء بيانات فريق العمل المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)، من مراحل التعليم الثانوي أو الجامعي أو ما بعد الجامعي، والالتزام الكامل بآليَّات التقديم، وتسليم الأعمال في المواعيد المحدَّدة، على أن يبدأ تسلُّم الأعمال من منتصف شهر فبراير وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري، وتُسلَّم المواد المرئيَّة والمكتوبة في مكتب شئون الواعظات بمقر مجمع البحوث الإسلاميَّة، وَفق الضوابط المعلنة.

ورصد مجمع البحوث الإسلاميَّة جوائز ماليَّة للمسابقة تُقدَّم على خمسة مستويات للفريق المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)؛ إذْ يُمنَح الفائزون بالمستوى الأول (من المركز الأول إلى الخامس) جائزة ماليَّة قدْرها: ثلاثون ألف جنيه مصري، فيما يحصل الفائزون بالمستوى الثاني (من المركز السادس إلى العاشر) على جائزة ماليَّة قدْرها: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري، ويُمنَح الفائزون بالمستوى الثالث (من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر) عشرين ألف جنيه مصري، بينما تُقدَّر جائزة المستوى الرابع (من المركز السادس عشر إلى العشرين) بخمسة عشر ألف جنيه مصري، ويُختَتم توزيع الجوائز بالمستوى الخامس (من المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين)؛ إذْ يُمنَح كل فريق فائز عشرة آلاف جنيه مصري، على أن تُقسَّم جميع الجوائز مناصفةً بين الطالب المصري وصديقه الوافد المشارك معه في العمل.

جديرٌ بالذِّكر أنَّ الأعمال الفائزة تؤول ملكيَّتها إلى مجمع البحوث الإسلاميَّة، ويحقُّ له نَشْرها والاستفادة منها في مختلِف الوسائل؛ بما يخدم رسالته العِلميَّة والدعويَّة والمجتمعيَّة.

يُمكِنكم الاطِّلاع على الملف التعريفي للمسابقة والتقدُّم إليها عبر الرَّابط الآتي:

https://azhar.eg/beladi

الثقافة السياحة الآثار الشباب والرياضة البحوث الإسلاميَّة ثقافة بلادي مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات ببطولة السوبر للمصارعة

محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد حصد 6 ميداليات

خلال توقيع برتوكول مع الغرفة التجارية

بمدينة العلمين الجديدة.. توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة مطروح التجارية والغرف التركية

إزالة التعديات بأسيوط

إزالة 23 حالة تعد واسترداد 11 فدانًا بأسيوط

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد