حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
اقتصاد

الصناعات الهندسية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة و6.5 مليار دولار صادرات في 2025

صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية في مصر حقق طفرة استثنائية خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 2,290 مليون دولار في 2020 إلى 6,482 مليون دولار في 2025 بمعدل نمو سنوي يبلغ 13٪ مع نجاح استراتيجية المجلس الموحدة في رفع تنافسية المنتج المصري والتوسع في الأسواق الدولية الجديدة

وأشار الصياد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم إلى أن الصادرات الهندسية شهدت أداءً قياسياً على المستوى الشهري خلال عام 2025 حيث سجلت الصادرات في يناير 610.6 مليون دولار وفي فبراير 620.6 مليون دولار وفي مارس 514.7 مليون دولار وفي أبريل 517.4 مليون دولار وفي مايو 524.6 مليون دولار وفي يونيو 469.9 مليون دولار وفي يوليو 564.3 مليون دولار وفي أغسطس 467.1 مليون دولار وفي سبتمبر 605.3 مليون دولار وفي أكتوبر 515.4 مليون دولار وفي نوفمبر 610.6 مليون دولار وفي ديسمبر 620.6 مليون دولار. 


وأضاف الصياد أن إجمالي الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية لعام 2025 بلغ 6.482 مليار دولار مقارنة بـ5,730 مليون دولار في 2024 و4,625 مليون دولار في 2023 مشيراً إلى مضاعفة الصادرات منذ 2020 عندما بلغت 2,290 مليون دولار مع تسجيل 3,497 مليون دولار في 2021 و3,841 مليون دولار في 2022 وهو ما يعكس قوة الصناعة الهندسية المصرية وقدرتها على المنافسة عالمياً. 


وأكد الصياد أن المجلس يضم أكثر من 400 شركة تعمل جميعها وفق معايير التنافسية العالمية مشدداً على استمرار جهود المجلس لدعم المنتج المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات الهندسية خلال الأعوام المقبلة

