english EN
اقتصاد

تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في الإصلاح الضريبى

وزير المالية خلال التكريم
وزير المالية خلال التكريم
محمد يحيي

كرَّم أحمد كجوك، وزير المالية، أحمد نصر محمد عزت، مدير مالي بإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا الواردة على منصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمتعلقة بمجال «الإصلاح الضريبى» التى تضمنت وضع آلية للحد من تعدد الميزانيات بالشركات للحصول على التمويل.

وجه «كجوك» بدراسة المبادرة، وبحث سبل وآليات تطبيقها، وربطها بمنظومة الإصلاح الضريبي، مؤكدًا حرص وزارة المالية ومركز المعلومات من خلال منصة «حوار»، على التنسيق المشترك لتشجيع الابتكار وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعميق المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة العمل الحكومي.

حضر التكريم شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومروة عبد المعطى مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بفرز الأفكار والمبادرات الواردة على منصة حوار ورحاب سالم المدير التنفيذي للإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة رباب محروس رئيس قسم بالإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يشار إلى أن منصة "حوار " هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.

