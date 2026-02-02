قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، في فعاليات الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين»، والذي أُقيم في رحاب معبد الأقصر.

 وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شيرين يحيى إبراهيم مستشار الوزير لشئون الإعاقة، وبحضور رؤساء الجامعات. 

ورافق رئيس الجامعة في الملتقي الدكتور علاء شمس نائب مدير مركز ذوي الاعاقة بجامعة كفر الشيخ، لتمثيل الجامعة والمشاركة في مراسم الحفل الختامي، بما يعكس حرص الجامعة على التواجد الفعّال في المبادرات القومية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن مشاركة جامعة كفر الشيخ في هذه المبادرة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية، والقيادة السياسية، نحو تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز دورهم الفاعل في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتعمل باستمرار على توفير بيئة تعليمية وخدمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم الأكاديمي والنفسي والتقني اللازم لهم، بما يسهم في دمجهم الكامل داخل الحرم الجامعي وتمكينهم من تحقيق النجاح والتميز.

ويأتي تنظيم الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» في رحاب معبد الأقصر ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقضايا التمكين المجتمعي، ويؤكد على دور المؤسسات التعليمية، وفي مقدمتها الجامعات، كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

