خارجية الشيوخ تلتقي مع وفد مجلس المستشارين الياباني لـ تعزيز التعاون بين البلدين

‏استقبلت هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال رئيس اللجنة وفدا رفيع المستوى من مجلس المستشارين الياباني المناظر لمجلس الشيوخ باليابان، وبحضور السفير الياباني بالقاهرة. وشارك في الاجتماع الدكتور ياسر عبد المقصود وكيل اللجنة و زاهر الشقنقيري آمين سر اللجنة.

‏ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجالات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين الياباني، كما اتناول النقاش أيضا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في المجالات المختلفة وخاصة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والتبادل الثقافي.



‏وأكد الدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على إهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع اليابان، وهو ما تمثل في الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، وزيارات رؤساء وزراء اليابان لمصر.

كماأشاد الدكتورمحمد كمال بالمشاريع التي تساهم فيها اليابان بمصر وخاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية والثقافية مثل الجامعه المصرية اليابانية، والمدارس اليابانية، والمتحف المصرى الكبرى. وأهمية استمرار هذا التعاون والتوسع فيه.

وتحدث الدكتور ياسر عبد المقصود وكيل اللجنة عن أهمية الشراكات الاقتصادية مع اليابانية وخاصة في مشروعات البنية التحتية، وأهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية بمصر.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس الشيوخ المصرى ومجلس المستشارين الياباني، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.