قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية الشيوخ تلتقي مع وفد مجلس المستشارين الياباني لـ تعزيز التعاون بين البلدين

لجنة الشؤون الخارجية
لجنة الشؤون الخارجية
فريدة محمد

‏استقبلت هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال رئيس اللجنة وفدا رفيع المستوى من مجلس المستشارين الياباني المناظر لمجلس الشيوخ باليابان، وبحضور السفير الياباني بالقاهرة. وشارك في الاجتماع الدكتور ياسر عبد المقصود وكيل اللجنة و زاهر الشقنقيري آمين سر اللجنة.
‏ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجالات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين الياباني، كما اتناول النقاش أيضا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في المجالات المختلفة وخاصة القضايا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والتبادل الثقافي.


‏وأكد الدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على إهتمام القيادة السياسية المصرية بالتعاون مع اليابان، وهو ما تمثل في الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، وزيارات رؤساء وزراء اليابان لمصر.

كماأشاد  الدكتورمحمد كمال بالمشاريع التي تساهم فيها اليابان بمصر وخاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية والثقافية مثل الجامعه المصرية اليابانية، والمدارس اليابانية، والمتحف المصرى الكبرى. وأهمية استمرار هذا التعاون والتوسع فيه.
وتحدث  الدكتور ياسر عبد المقصود وكيل اللجنة عن أهمية الشراكات الاقتصادية مع اليابانية وخاصة في مشروعات  البنية التحتية، وأهمية تشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية بمصر.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس الشيوخ المصرى ومجلس المستشارين الياباني، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

مجلس المستشارين الياباني مجلس الشيوخ الدكتور محمد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة القرديحي بمذاق احترافي

الجيوب الأنفية

مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

العواصف الترابية

مع العواطف الترابية.. علاقة غريبة بين الأسنان والجيوب الانفية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد