قد يعتقد كثيرون أن ارتفاع الكوليسترول لا يمكن اكتشافه إلا من خلال التحاليل الطبية، لكن المفاجأة أن الوجه أحيانًا يكشف مبكرًا عن هذا الخلل الصامت.

علامات ارتفاع الكوليسترول

بعض التغيرات البسيطة التي قد نمر عليها دون انتباه يمكن أن تكون إنذارًا مبكرًا بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

في هذا المقال، نكشف العلامات الخفية التي قد تظهر على الوجه وتنذر بارتفاع الكوليسترول، ولماذا لا يجب تجاهلها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما علاقة الوجه بالكوليسترول؟

الكوليسترول

عندما يرتفع الكوليسترول الضار في الدم، تبدأ الدهون في الترسب داخل الأوعية الدموية وتحت الجلد، خاصة في المناطق الرقيقة مثل الجفون وحول العينين والفم، ما يؤدي إلى ظهور علامات خارجية واضحة نسبيًا.

علامات خفية في الوجه تنذر بالكوليسترول

1. اصفرار حول العينين

ظهور بقع صفراء صغيرة أو مائلة للبرتقالي حول العينين، خاصة في الجفن العلوي، قد يشير إلى ترسب الدهون تحت الجلد، وهي علامة شائعة لارتفاع الكوليسترول.

2. نتوءات دهنية على الجفون

وجود كتل صغيرة لينة وغير مؤلمة على الجفون يُعرف طبيًا بـ"اللويحات الصفراء"، وغالبًا ما ترتبط بارتفاع الكوليسترول في الدم.

3. شحوب أو بهتان لون الوجه

ضعف الدورة الدموية الناتج عن انسداد الشرايين بالكوليسترول قد يؤدي إلى فقدان الوجه لحيويته ولونه الطبيعي.

4. الهالات الداكنة غير المبررة

في بعض الحالات، قد تكون الهالات السوداء المستمرة مؤشرًا على ضعف تدفق الدم أو خلل في الدهون، خاصة إذا لم تكن مرتبطة بقلة النوم أو الإجهاد.

5. احمرار مفاجئ أو بقع جلدية

انسداد الأوعية الدقيقة قد يسبب احمرارًا متكررًا في الخدين أو ظهور بقع جلدية دون سبب واضح.

6. جفاف الجلد وتشقق الشفاه

ارتفاع الكوليسترول قد يؤثر على ترطيب الجلد وتغذيته، ما يؤدي إلى جفاف غير معتاد، خصوصًا حول الفم.

7. تساقط شعر الحواجب

نقص التغذية الدموية لبصيلات الشعر في الوجه قد يؤدي إلى تساقط شعر الحواجب، وهي علامة غالبًا ما يتم تجاهلها.

هل هذه العلامات مؤكدة؟

وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول، لكنها مؤشرات تستدعي الانتباه وإجراء تحليل دهون الدم للتأكد.

متى يجب التحرك فورًا؟

ظهور بقع صفراء حول العين

تاريخ عائلي لأمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم أو السكر

زيادة الوزن مع خمول

كيف تحمي نفسك؟