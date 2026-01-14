قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

قد يعتقد كثيرون أن ارتفاع الكوليسترول لا يمكن اكتشافه إلا من خلال التحاليل الطبية، لكن المفاجأة أن الوجه أحيانًا يكشف مبكرًا عن هذا الخلل الصامت.

علامات ارتفاع الكوليسترول  

بعض التغيرات البسيطة التي قد نمر عليها دون انتباه يمكن أن تكون إنذارًا مبكرًا بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

في هذا المقال، نكشف العلامات الخفية التي قد تظهر على الوجه وتنذر بارتفاع الكوليسترول، ولماذا لا يجب تجاهلها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما علاقة الوجه بالكوليسترول؟

الكوليسترول 

عندما يرتفع الكوليسترول الضار في الدم، تبدأ الدهون في الترسب داخل الأوعية الدموية وتحت الجلد، خاصة في المناطق الرقيقة مثل الجفون وحول العينين والفم، ما يؤدي إلى ظهور علامات خارجية واضحة نسبيًا.

علامات خفية في الوجه تنذر بالكوليسترول

علامات خفية في الوجه تنذر بالكوليسترول 

1. اصفرار حول العينين

ظهور بقع صفراء صغيرة أو مائلة للبرتقالي حول العينين، خاصة في الجفن العلوي، قد يشير إلى ترسب الدهون تحت الجلد، وهي علامة شائعة لارتفاع الكوليسترول.

2. نتوءات دهنية على الجفون

وجود كتل صغيرة لينة وغير مؤلمة على الجفون يُعرف طبيًا بـ"اللويحات الصفراء"، وغالبًا ما ترتبط بارتفاع الكوليسترول في الدم.

3. شحوب أو بهتان لون الوجه

ضعف الدورة الدموية الناتج عن انسداد الشرايين بالكوليسترول قد يؤدي إلى فقدان الوجه لحيويته ولونه الطبيعي.

4. الهالات الداكنة غير المبررة

في بعض الحالات، قد تكون الهالات السوداء المستمرة مؤشرًا على ضعف تدفق الدم أو خلل في الدهون، خاصة إذا لم تكن مرتبطة بقلة النوم أو الإجهاد.

5. احمرار مفاجئ أو بقع جلدية

انسداد الأوعية الدقيقة قد يسبب احمرارًا متكررًا في الخدين أو ظهور بقع جلدية دون سبب واضح.

6. جفاف الجلد وتشقق الشفاه

ارتفاع الكوليسترول قد يؤثر على ترطيب الجلد وتغذيته، ما يؤدي إلى جفاف غير معتاد، خصوصًا حول الفم.

7. تساقط شعر الحواجب

نقص التغذية الدموية لبصيلات الشعر في الوجه قد يؤدي إلى تساقط شعر الحواجب، وهي علامة غالبًا ما يتم تجاهلها.

هل هذه العلامات مؤكدة؟

وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة أنك تعاني من ارتفاع الكوليسترول، لكنها مؤشرات تستدعي الانتباه وإجراء تحليل دهون الدم للتأكد.

متى يجب التحرك فورًا؟

  • ظهور بقع صفراء حول العين
  • تاريخ عائلي لأمراض القلب
  • ارتفاع ضغط الدم أو السكر
  • زيادة الوزن مع خمول

كيف تحمي نفسك؟

  • إجراء تحليل كوليسترول دوري
  • تقليل الدهون المشبعة والمقليات
  • الإكثار من الخضروات والألياف
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • التوقف عن التدخين
الكوليسترول علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر ما علاقة الوجه بالكوليسترول علامات خفية في الوجه تنذر بالكوليسترول علامات ارتفاع الكوليسترول

