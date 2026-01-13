طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج، مزيج رائع من الدجاج المتبل والمكرونة الطرية والخس المقرمش وصوص سيزار الكريمية التي تجمع كل شيء معًا.

يقدم الطبق مزيجًا مرضيًا من القوام والنكهات، وهو مثالي لتناول غداء أو عشاء خفيف تضيف القرمشة من الخبز المحمص أو فتات الخبز اللمسة النهائية.

طريقة سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج..

المكونات :

- ٢ صدور دجاج (منزوعة العظم والجلد)

التتبيلةلشوى الدجاج..

-¼ ملعقة صغيرة ملح

- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ½ ملعقة صغيرة من الشبت المجفف

- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

- ٢٠٠ جرام معكرونة مسلوقة

- ٢ كوب خس مقطع إلى شرائح

- ¼ كوب جبن بارميزان

- ⅓ كوب من الخبز المحمص أو فتات الخبز

- ¾ كوب مايونيز

- ٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون

- ٤ ملاعق كبيرة من خردل ديجون

- ½ ملعقة كبيرة من صلصة ورشيسترشاير

- ¼ ملعقة صغيرة ملح

- ¼ ملعقة صغيرة فلفل

- ٢ـ ٣ ملاعق كبيرة من الماء (لتخفيف الصوص )

تجميع السلطة:



في وعاء كبير، يُمزَج الخس مع نصف كمية الكروتون ونصف كمية البارميزان.



يُضاف الصوص ويُقلَّب جيدًا حتى تتوزع النكهة.



تُرتّب شرائح الدجاج على الوجه، وتُضاف الكمية المتبقية من البارميزان والكروتون.



نصيحة للتقديم:

للحصول على مذاق أقرب للمطاعم، يُفضَّل تقديم سلطة السيزر مباشرة بعد إضافـة الصوص للحفاظ على قرمشة الخس والخبز.



