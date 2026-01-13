في زمن السرعة وضغوط الحياة، أصبح النسيان وضعف التركيز مشكلة شائعة عند الكبار والصغار، فهناك أشخاص كثيرون يشكون من نسيان المواعيد، والأسماء، أو حتى تفاصيل بسيطة حدثت من دقائق.

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

الخبر الجيد أن تقوية الذاكرة لا تحتاج أدوية غالية ولا عبقرية خارقة، لكنها تحتاج عادات ذكية وحيلا بسيطة أثبت العلم فعاليتها.

في هذا المقال المطوّل، نكشف لك أسرارا وحيل مذهلة تقوّي الذاكرة وتحسّن التركيز وتحافظ على صحة المخ، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

ما هي الذاكرة ولماذا تضعف؟

الذاكرة هي قدرة الدماغ على تسجيل المعلومات وتخزينها واسترجاعها وقت الحاجة.

ضعف الذاكرة قد يكون سببه الإرهاق، قلة النوم، التوتر، سوء التغذية، أو الاعتماد الزائد على الهاتف والتكنولوجيا.

أحيانًا لا يكون النسيان مرضًا، بل نتيجة أسلوب حياة خاطئ يمكن تعديله بسهولة.

النوم سر الذاكرة الحديدية

النوم الجيد من أهم العوامل لتقوية الذاكرة.

أثناء النوم يعيد الدماغ ترتيب المعلومات وتثبيتها.

وتؤدي قلة النوم إلى تشتت وضعف في الاستيعاب.

حيلة ذكية:

نم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

حاول النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة.

ابتعد عن الهاتف قبل النوم بساعة.

غذاء يقوّي الذاكرة بشكل مذهل

ما تأكله ينعكس مباشرة على قوة ذاكرتك.

هناك أطعمة تُعرف باسم أطعمة الدماغ لأنها تحفّز الخلايا العصبية وتحسّن الأداء الذهني.

أهم الأطعمة الداعمة للذاكرة

المكسرات، خاصة الجوز.

المكسرات، خاصة الجوز. الأسماك الدهنية مثل السلمون.

البيض.

الخضراوات الورقية كالسبانخ.

التوت والفراولة.

الشوكولاتة الداكنة بكميات معتدلة.

حيلة بسيطة:

أضف صنفًا واحدًا من هذه الأطعمة يوميًا وستلاحظ فرقًا خلال أسابيع.

التمارين الرياضية ليست للجسم فقط، فالحركة تحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز التركيز والذاكرة. حتى المشي الخفيف له تأثير قوي.

حيل مذهلة:

المشي 30 دقيقة يوميًا.

تمارين التمدد الخفيفة.

صعود السلم بدل المصعد.

الرياضة تحفّز إفراز مواد كيميائية في المخ مسئولة عن التعلم والذاكرة.

درّب عقلك كما تدرّب عضلاتك

الذاكرة تحتاج تدريبا مستمر، فالروتين يقتل نشاط المخ، لذلك من المهم تعريضه لتحديات جديدة.

تمارين تقوية الذاكرة.

حل الألغاز والكلمات المتقاطعة.

تعلم لغة جديدة.

حفظ آيات أو شعر.

تغيير الطريق المعتاد.

تعلم مهارة جديدة.

كل نشاط جديد يخلق وصلات عصبية أقوى في الدماغ.

التركيز نصف الحفظ

كثير من النسيان سببه عدم التركيز من الأساس، فالعقل المشغول لا يخزّن المعلومات جيدًا.

حيل للتركيز:

افعل شيئًا واحدًا في المرة الواحدة.

ابتعد عن المشتتات.

دوّن الملاحظات.

انظر وكرر بصوت مسموع.

الكتابة تقوّي الذاكرة أكثر مما تتخيّل

الكتابة باليد تنشّط مناطق في الدماغ مرتبطة بالحفظ.

تدوين الملاحظات يساعد على تثبيت المعلومات.

حيلة فعالة:

اكتب ما تريد حفظه بخط يدك.

دوّن أفكارك قبل النوم.

اكتب قائمة مهامك بدل حفظها ذهنيًا.

التنفس والتأمل لتنشيط العقل

التوتر عدو الذاكرة الأول.

تمارين التنفس العميق والتأمل تخفف الضغط وتحسّن الأداء الذهني.

حيلة بسيطة:

تنفس ببطء لمدة 5 دقائق.

اجلس في مكان هادئ وأغلق عينيك.

ركّز على تنفسك فقط.

هذه العادة تقلل التوتر وتحسّن صفاء الذهن.

اشرب الماء.. الذاكرة عطشانة

الجفاف حتى لو بسيط يؤثر على التركيز والذاكرة.

الدماغ يتكون بنسبة كبيرة من الماء.

نصيحة ذهبية:

اشرب 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا.

لا تنتظر الشعور بالعطش.

العلاقات الاجتماعية تحمي الذاكرة

التواصل مع الآخرين يحفّز المخ ويحمي من ضعف الذاكرة مع التقدم في العمر.

حيل اجتماعية:

تحدث مع أصدقائك بانتظام.

شارك في أنشطة جماعية.

ناقش وتبادل الآراء.

ابتعد عن أعداء الذاكرة

هناك عادات تدمّر الذاكرة دون أن نشعر، أخطرها: