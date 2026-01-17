قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
آية التيجي

تسعى كثير من النساء للظهور بقوام أطول وأكثر رشاقة، وغالبًا ما يكون الكعب العالي هو الحل السريع، لكنه ليس دائمًا الخيار الصحي أو المريح.

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

ووفقًا لما نشر في موقع Vogue، بأن هناك حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول دون الحاجة لارتداء الكعب، وهي :

- اختيار الملابس أحادية اللون:
ارتداء لون واحد من الرأس حتى القدم يخلق خطًا بصريًا متصلًا، ما يمنح انطباعًا بالطول ويجعل القوام أكثر انسجامًا.

- البنطلون عالي الخصر:
البناطيل والتنانير ذات الخصر العالي تُطيل الساقين بصريًا، وتُبرز القوام بشكل أنحف وأكثر رشاقة.

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

- القصّات العمودية:
الملابس ذات الخطوط الطولية أو الثنيات العمودية تساعد على إطالة الجسم بصريًا، على عكس الخطوط العرضية التي قد تُظهر الجسم أقصر.

- الأحذية المدببة بدون كعب:
الأحذية ذات المقدمة المدببة—even المسطحة منها—تمنح القدم مظهرًا أطول، وبالتالي تُحسن شكل القوام العام.

- طول البنطلون المناسب:
تشير تقارير الموضة إلى أن البنطلون الذي يلامس الكاحل أو يغطيه قليلًا يساعد على إطالة الساقين، خاصة عند تنسيقه مع حذاء بنفس اللون.

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

- الجاكيت القصير أو المحدد:
الجاكيت القصير أو الذي ينتهي عند الخصر يُبرز طول الساقين، بعكس القطع الطويلة التي قد تقسم الجسم بصريًا.

- تسريحات الشعر المرتفعة:
رفع الشعر للأعلى أو اعتماد تسريحات تضيف حجمًا عند أعلى الرأس يمنح إيحاءً بالطول ويُكمل المظهر الأنيق.

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

نصيحة خبراء الموضة

وأكد خبراء الأزياء أن تنسيق الملابس بذكاء لا يقل أهمية عن نوع الحذاء، مشيرين إلى أن هذه الحيل البسيطة تساعد على إبراز القوام بشكل أنحف وأطول دون التضحية بالراحة.

القوام الرشيق الظهور أطول بدائل الكعب العالي حيل الموضة تنسيق الملابس إطالة القامة أزياء المرأة نصائح الموضة

