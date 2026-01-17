غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

تسعى كثير من النساء للظهور بقوام أطول وأكثر رشاقة، وغالبًا ما يكون الكعب العالي هو الحل السريع، لكنه ليس دائمًا الخيار الصحي أو المريح.

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

ووفقًا لما نشر في موقع Vogue، بأن هناك حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول دون الحاجة لارتداء الكعب، وهي :

- اختيار الملابس أحادية اللون:

ارتداء لون واحد من الرأس حتى القدم يخلق خطًا بصريًا متصلًا، ما يمنح انطباعًا بالطول ويجعل القوام أكثر انسجامًا.

- البنطلون عالي الخصر:

البناطيل والتنانير ذات الخصر العالي تُطيل الساقين بصريًا، وتُبرز القوام بشكل أنحف وأكثر رشاقة.

- القصّات العمودية:

الملابس ذات الخطوط الطولية أو الثنيات العمودية تساعد على إطالة الجسم بصريًا، على عكس الخطوط العرضية التي قد تُظهر الجسم أقصر.

- الأحذية المدببة بدون كعب:

الأحذية ذات المقدمة المدببة—even المسطحة منها—تمنح القدم مظهرًا أطول، وبالتالي تُحسن شكل القوام العام.

- طول البنطلون المناسب:

تشير تقارير الموضة إلى أن البنطلون الذي يلامس الكاحل أو يغطيه قليلًا يساعد على إطالة الساقين، خاصة عند تنسيقه مع حذاء بنفس اللون.

- الجاكيت القصير أو المحدد:

الجاكيت القصير أو الذي ينتهي عند الخصر يُبرز طول الساقين، بعكس القطع الطويلة التي قد تقسم الجسم بصريًا.

- تسريحات الشعر المرتفعة:

رفع الشعر للأعلى أو اعتماد تسريحات تضيف حجمًا عند أعلى الرأس يمنح إيحاءً بالطول ويُكمل المظهر الأنيق.

نصيحة خبراء الموضة

وأكد خبراء الأزياء أن تنسيق الملابس بذكاء لا يقل أهمية عن نوع الحذاء، مشيرين إلى أن هذه الحيل البسيطة تساعد على إبراز القوام بشكل أنحف وأطول دون التضحية بالراحة.