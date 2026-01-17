مستقبل وطن: تحركات مصر في ملف مياه النيل تنطلق من رؤية استراتيجية تحفظ الحقوق وتدعم الاستقرار الإقليمي

أكد حزب مستقبل وطن أن التحركات المصرية في ملف مياه النيل تعكس رؤية استراتيجية عميقة تنطلق من ثوابت راسخة، على رأسها اعتبار المياه حقًا أصيلًا للحياة والتنمية، وركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري لا يمكن التفريط فيها.

وشدد الحزب على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع ملف مياه النيل بمسؤولية وحكمة، قائمة على التمسك بالحلول السلمية والتوافقية، مع الإصرار في الوقت ذاته على حماية الحقوق التاريخية لمصر، ورفض أي محاولات لاستخدام الموارد المائية المشتركة كأداة للضغط أو الهيمنة أو الإضرار بالآخرين.

وأشار الحزب إلى أن النهج المصري في هذا الملف يجسد نموذج الدولة المسؤولة التي توازن بين الدفاع عن مصالحها الوطنية والانفتاح على التعاون الإقليمي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ومنع الصراعات، ويعزز فرص التنمية المشتركة لشعوب حوض النيل.

وفي سياق متصل، أكد حزب مستقبل وطن أن التقدير الدولي المتزايد للدور المصري يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به مصر، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بروح الدولة العاقلة التي تضع أمن الشعوب واستقرار المنطقة في مقدمة أولوياتها.

وجدد الحزب دعمه الكامل لتحركات القيادة السياسية في مختلف القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة أساسية للتوازن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وصوت العقل في مواجهة الأزمات، وصاحبة الدور المحوري في رسم مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة.