برلمان

تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

شهد البرلمان المصري تحركًا بارزًا من نواب لجنة الصحة لمناقشة أزمات تكليف الفرق الصحية وتأخر تعيين خريجي كليات الطب وطب الأسنان، وسط مخاوف من تأثير هذه الأزمات على جودة الخدمة الصحية واستقرار المنظومة الطبية.

في هذا الإطار، تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بأول طلب إحاطة لها بشأن أزمات تكليف الفرق الصحية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة يتناول أزمات تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى أزمة غلق تعديل التكليف للمكلفين من خريجي العلوم الطبية، مشيرة إلى أن هذه الأزمات المتكررة تؤثر سلبًا على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتنعكس بشكل مباشر على استقرار وكفاءة الفريق الصحي.

وأكدت إيرين سعيد أن اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب دعم العنصر البشري في القطاع الصحي، وهو ما يستدعي مناقشة هذه الملفات بشكل جاد ومستفيض للقضاء نهائيًا على أزمات التكليف السنوية المتكررة، وبما يحقق العدالة ويضمن استقرار المنظومة الصحية.

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية جسيمة طالت المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين.

وأوضحت النائبة في طلبها أن الأزمة أدت إلى تعطيل مستقبل أعداد كبيرة من شباب الأطباء، وإهدار الطاقات البشرية المؤهلة التي أنفقت الدولة موارد كبيرة على تعليمها وتأهيلها، فضلًا عن تراجع الثقة في جدوى التعليم الطبي، وغياب الرؤية المستقبلية، وارتفاع معدلات البطالة بين أطباء الأسنان، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لمنظومتي الصحة والتعليم في مصر.

وأكدت “صافيناز” طلعت أن استمرار الأزمة دون حلول واضحة وعادلة ينذر بكارثة مهنية وصحية، ويؤدي إلى إهدار استثمارات الدولة في رأس المال البشري، مطالبة بالكشف عن أسباب استمرار الأزمة، وغياب جدول زمني واضح لحركات التكليف، وعدم تفعيل الحلول التي سبق أن تقدمت بها النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وطالبت النائبة الحكومة بالالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان الذين التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، أي قبل صدور توصية “التكليف حسب الاحتياج”، حفاظًا على المراكز القانونية المستقرة، إلى جانب تحديد موعد سنوي ثابت لإعلان حركة التكليف، أسوة بباقي المهن الطبية، بما يحقق الشفافية والاستقرار الوظيفي.

كما دعت إلى تفعيل الحلول المرحلية والمبتكرة التي قدمتها النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، والتي تشمل إنهاء خدمة المنقطعين عن التكليف لتوفير ما بين 9 و12 ألف مكان شاغر، وإمهال من لم يتسلم تكليفه من الدفعة السابقة لمدة عام وترحيله للدفعات التالية بما يوفر نحو 3 آلاف مكان، إلى جانب سرعة الانتهاء من تركيب وحدات الأسنان الجديدة المتوفر لها بنية تحتية، بما يوفر قرابة 4 آلاف فرصة عمل.

أيضا تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنه القوي العاملة بالبرلمان بطلب احاطه موجه لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان و عدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الاطباء و المهنة.

وأشارت وكيل لجنه القوي العاملة النائبة راويه مختار انه في ظل تزايد الاعداد بشكل غير مسبوق و ايضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان و عدم التنسيق و ربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام ازمه حقيقيه يجب التدخل وحلها.

البرلمان المصري تكليف الفرق الصحية خريجي كليات الطب خريجي كليات الطب وطب الأسنان المنظومة الطبية

